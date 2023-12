Állategészségügy

Újabb vármegyében igazolódott a magas patogenitású madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolták Komárom-Esztergom vármegyében. Ezenfelül Békés vármegye eddig mentes területén is megjelent a betegség. Az érintett állományok felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van - jelentette be kedden a hivatal.



A Komárom-Esztergom vármegyei Mocsa településen található, mintegy 51 400 példányt számláló hízópulyka telepen az állattartó megemelkedett elhullást észlelt. A Nébih laboratóriuma a H5N1 vírus altípusát mutatta ki az elhullott állatokból.



Hozzátették, hogy emellett Békés vármegye Zsadány településén is megjelent a vírus, egy körülbelül 7500 példányt számláló pecsenyelúd állományban. A kitörés a korábban elrendelt, korlátozás alatt álló területeken kívül esik.



Az érintett állományok felszámolása jelenleg is zajlik. A gazdaságok körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, és meghatározták a 10 kilométer sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet. A betegség megjelenésének okait feltáró járványügyi nyomozás ugyancsak mindkét esetben folyamatban van - írták.



A Nébih figyelmeztet: ezek az esetek is bizonyítják, hogy a madárinfluenza az ország bármely területén megjelenhet. Kiemelt fontossággal bír tehát a vadmadarak elleni védekezés, hiszen az új területeken leggyakrabban a vadmadarak közvetítésével jelenik meg a vírus. Fontos tudni, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása minimalizálja a vadmadarakkal történő közvetlen vagy közvetett érintkezés kockázatát.



A fertőzés megelőzése érdekében lényeges továbbá, hogy a magas kockázatúként azonosított megyékben a kereskedelmi céllal tartott baromfikat zártan tartsák. Minden baromfitartó telepen fedetten kell tárolni a takarmányt és az alomanyagot, törekedni szükséges a személy- és járműforgalom minimális szintre csökkentésére, valamint a takarmányszállító járművek alapos, folyamatos fertőtlenítésére - hangsúlyozta a Nébih.