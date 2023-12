Gazdaság

Dömötör Csaba: a magyar turizmus rekordközeli eredményt ért el idén

A magyar turizmus az év eddig eltelt időszakában már megközelítette azt a rekordot, amelyet a járvány és a háborúk előtt, 2019-ben felállított - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten.



Dömötör Csaba a turizmus, vendéglátás területén a legmagasabb állami kitüntetésnek számító Kőrösi Csoma Sándor-díj átadásán úgy fogalmazott: a díjazottak arra vállalkoztak, hogy "tovább meséljék a magyarok történetét és bemutassák hazánk legszebb arcvonásait. Nap mint nap útra kelnek, hogy bemutassák azt, amit az őseink ránk hagyományoztak".



A magyar turizmus sok lábon áll, sokak sokféle tapasztalatán, és leginkább a díjazásra méltó szakemberek munkabírásán - mondta, és megköszönte a díjazottak helytállását.



Dömötör Csaba az ágazat eredményeit méltatva kiemelte: a válságok és háborúk tépázta időszakban a most díjazott szakemberek erőfeszítéseinek is köszönhetően a turizmus a vendégéjszakák alapján megközelítette azt a rekordszintet, amelyet a járvány és háborúk előtt 2019-ben felállított, jelenleg alig 2 százalékra van az ágazat az eddigi legjobb évétől. A nyári szezon minden ellenkező sugalmazás ellenére különösen erősnek bizonyult: hatmillióan fordultak meg a hazai szálláshelyeken, 6 százalékkal többen, mint a 2019-es rekordévben. Minden remény megvan arra, hogy a magyar turizmus ereje jövőre minden korábbinál nagyobb legyen - vélekedett.



Erdei Bálint, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmus stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettese kiemelte: a vendégéjszakák száma idén már bőven meghaladta a 35 milliót, október végéig 1,5 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest. December végéig pedig még tovább emelkedik, sikeres év lesz az idei a turizmusban - mondta.



Hozzátette: az elismerést érdemelt szakemberek egyszerre testesítenek meg nemzetközi színvonalú szakmai és emberi minőséget. Sikerük azért is örömteli, mert azt igazolja, hogy a turisztikai pálya választása Magyarországon is kínál olyan karrierlehetőséget, amiért érdemes itthon tevékenykedni - mondta.



Kőrösi Csoma Sándor Nagydíjban hatan részesültek, ezen felül Talentum-díjat és Életműdíjat adtak át, így a turizmus 12 kiválósága vehetett át kitüntetéseket a csütörtöki eseményen.



A Kőrösi Csoma Sándor-díjat 2019-ben hívta életre az ügynökség az ágazat területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésére.



Az Életműdíjat Szepsy István és ifj. Szepsy István a magyar borászatért, borturizmusért tett évtizedes, kimagasló tevékenységért, a Tokaji Borvidék leghíresebb pincészetében végzett világszintű, értékteremtő, példamutató munkáért, Magyarország és a Tokaji Borvidék hírnevének öregbítéséért és a prémium tokaji borok fejlesztéséért érdemelte ki.

Talentum díjat kapott Dalnoki Bence, a Bocuse d'Or szakácsverseny világdöntőjének bronzérmese, kimagasló gasztronómiai tevékenységéért, Magyarország hírnevének öregbítéséért.



Nagydíjat vehetett át Barna Ádám innovatív, vidéki gasztronómiai tevékenységéért, a magyar konyha hagyományainak éltetéséért. Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként a budapesti Atlétika Világbajnokság pályázatának és megszervezésének vezetőjeként végzett munkájáért érdemelte ki a Nagydíjat. Hodik Adrienn és Hodik Tibor, a Natura Hill Zebegény slow food bistro és butik hotel fenntartható, ökológiai szemléletű működtetéséért részesült az elismerésben.



Szintén Nagydíjjal jutalmazták Szabadfi Szabolcsot a pékszakma iránti elkötelezettségéért, annak újszerű népszerűsítéséért. Szerencsés Györgyi, Szepesi Péter és Gyűjtő Ádám a kétútközi Graefl-kastély fenntarthatóság és slow life jegyében való működtetéséért, a közösségépítésben vállalt kimagasló tevékenységéért vehette át a díjat. Tuboly Andrea a zalaegerszegi Tourinform Iroda turizmusszervezési feladataiban végzett példaértékű munkájáért érdemelte ki a kitüntetést.