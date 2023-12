Idegenforgalom

MTÜ: a külföldi és a belföldi vendégéjszakák is emelkedtek októberben

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint októberben tavalyhoz képest 7 százalékkal több, 1,3 millió turista kapcsolódott ki a hazai szálláshelyeken. A külföldi vendégéjszakák száma 9 százalékkal haladta meg az előző évit. Budapest után a legtöbb vendégéjszakát a fürdővárosokban és a legnépszerűbb vidéki konferencia-helyszíneken töltötték. A legkedveltebb turisztikai térség pedig a Balaton és a Mátra-Bükk volt - kommentálta a legfrissebb adatokat szerdán a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).



A magyarországi szálláshelyeken az év tizedik hónapjában tavalyhoz képest 5 százalékkal több, tehát 3,1 millió vendégéjszakát töltöttek el a vendégek. Az NTAK adatai szerint a vidék vendégéjszakáinak több mint háromnegyede a belföldi vendégeknek volt köszönhető, sokan indultak útnak az országon belül.



Az MTÜ kiemelte, a fürdővárosok népszerűsége továbbra is töretlen: Hévíz, Bük és Hajdúszoboszló volt a fürödni, gyógyulni vágyók elsődleges célpontja. A vendégéjszaka-forgalom alapján legnépszerűbb tíz vidéki település között három konferenciaváros is szerepelt: Debrecen, Eger és Szeged.



A vidéki Magyarország vendégeinek 20 százalékát a Balatonnál regisztrálták.



Az országhatárokon túlról közel 600 ezer turista választotta hazánkat úti célul októberben, ez csaknem 15 százalékkal több 2022 októberéhez viszonyítva. A külföldről foglalt vendégéjszakák száma elérte az 1,6 milliót, ami 9 százalékkal haladja meg a tavalyi értéket.



Németországból érkeztek hozzánk a legtöbben, mintegy 179 ezren, Csehországból, valamint az Egyesült Királyságból is 107-107 ezer utazót láthattunk vendégül - írta az ügynökség.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fővárosban mérték az októberi vendégéjszakák 40 százalékát, amelynek 84 százalékát külföldi vendégek töltötték el a szálláshelyeken. A Budapesten regisztrált külföldi turisták jelentős része az Egyesült Királyságból, Németországból és az Egyesült Államokból indult Magyarországra, de számos olasz és spanyol vendég szállt meg a fővárosban ebben az időszakban.



A szálláshelyek bevételei országosan 69,4 milliárd forintot tettek ki, 21 százalékkal múlták felül a tavaly októberben mért értéket. Ennek 38 százaléka származott belföldiektől, míg 62 százalékát külföldiek hagyták a szolgáltatóknál. A NAV online kassza adatai alapján a vendéglátóhelyeken 147,6 milliárd forintot költöttek a vendégek.