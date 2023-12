Gazdaság

A Mol adásvételi szerződést írt alá a Waberer's 15 százalékának megvásárlására

A Mol és a Waberer's a tranzakcióval egy időben stratégiai együttműködési megállapodást kötött, amellyel szorosabbra fűzik üzleti együttműködésüket. 2023.12.05 12:40 MTI

A Mol a Waberer's 15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról írt alá megállapodást az Indotek Grouppal. A Mol és a Waberer's a tranzakcióval egy időben stratégiai együttműködési megállapodást kötött, amellyel szorosabbra fűzik üzleti együttműködésüket a komplex logisztikai szolgáltatások, az alternatív üzemanyagok, az energiahatékonysági fejlesztések és a zöld energiaátmenet területén - jelentette be keddi közleményében a budapesti tőzsdén jegyzett olajipari nagyvállalat.



Az Indotek pedig ugyancsak közleményben jelentette be, hogy eladja a Waberer's International Nyrt.-ben 2020-ban megszerzett 28,9 százalékos tulajdonrészét; a 15 százalék után fennmaradó részvényeket befektetési szolgáltatón keresztül adja tovább.



A Mol közleménye kiemelte: a két vállalat stratégiai megállapodása támogatja a Mol-csoport hosszú távú fenntarthatósági célkitűzéseit.



Az Indotek Group a Waberer's részvényeinek 15 százalékát a Mol Nyrt. 100 százalékos leányvállalatának, a Mol Vagyonkezelő Kft.-nek értékesíti, amennyiben a vonatkozó engedélyek megszerzése ezt lehetővé teszi - írták.



A Mol és a Waberer's az elmúlt években szoros kapcsolatot alakított ki a komplex logisztikai szolgáltatások és az üzemanyagértékesítés terén. A mostani stratégiai megállapodás tovább erősíti a két vállalat hagyományos üzleti tevékenységeit, és lehetővé teszi, hogy mobilitási, fenntarthatósági és energiahatékonysági projekteket is közösen valósítsanak meg. Az együttműködés során kiemelt figyelmet kap az üzemanyagok és kenőanyagok értékesítése, az alternatív üzemanyagok fejlesztése, az energiahatékonysági tudáscsere, valamint a speciális töltő- és szolgáltatópontok kialakítása is - tették hozzá.



Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a közleményben kijelentette: "Komoly lehetőségeket látunk a Waberer's és a Mol közötti kapcsolat szorosabbra fűzésében, és hiszünk benne, hogy ennek a stratégiai együttműködésnek nemcsak Magyarországon, de regionális szinten is pozitív hatásai lehetnek".



A Mol célja, hogy Magyarország piacvezető komplex logisztikai szolgáltatójával olyan közös projekteket vigyen sikerre, amelyek hozzájárulnak a vállalat SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájának megvalósításához. A stratégia célkitűzése, hogy a Mol kulcsszereplőjévé váljon Kelet-Közép-Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságában, és alacsony karbonlábnyomú üzemanyagokkal lássa el a mobilitási szektort - hangsúlyozta közleményében a Mol. <

Barna Zsolt, a Waberer's International Nyrt. elnök-vezérigazgatója az együttműködési megállapodás aláírásakor elmondta, hogy "a Mol-csoporttal kötött stratégiai megállapodás egy közel húsz éves partnerség megerősítése, amely új szintre emelheti a két vállalat kapcsolatát úgy, hogy maximálisan elkötelezettek a fenntarthatósági megoldások alkalmazásában. Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés Magyarországon és a régióban is sikeresebbé tehet bennünket."



A hazai tőzsdén jegyzett két nagyvállalat jelenleg is számos területen működik együtt: a Waberer's több helyszínen nyújt komplex logisztikai szolgáltatást a Molnak, míg a magyar olajvállalat többek között üzemanyagot, kenőanyagokat értékesít a Waberer's számára, amivel mind a nemzetközi fuvarozás, mind a belföldi disztribúciós tevékenység területén stratégiai beszállítónak számít. A Waberer's-csoport, 2006 óta segíti különböző szolgáltatásokkal a hazai olajvállalatot, így többek között a százhalombattai Dunai Finomító üzemben, ahol három nagyobb raktárt üzemeltet, valamint részt vesz a Mol-csoporthoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomító logisztikai kiszolgálásában is. Az együttműködést tovább bővítve, idén októbertől a Waberer's leányvállalata az MPK Mol Petrolkémia részére termelési logisztikai szolgáltatásokat is végez Tiszaújvárosban - sorolta közleményében a Mol.