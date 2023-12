Pénzügy

Jogsértő ügyféltájékoztatás miatt közel 15 milliós bírságot kapott az Extreme Digital-eMAG Kft.

A társaság ügyféltájékoztatási tevékenysége számos ponton jogsértő volt, egyes nyilvántartásai is hiányosak voltak és nem igazolta megfelelő mennyiségű versengő hiteltermék elemzését - közölte az MNB. 2023.12.04 10:09 MTI

Majdnem 15 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Extreme Digital-eMAG Kft.-re a pénzpiaci többes ügynöki tevékenységéhez kötődő jogsértések miatt. A társaság ügyféltájékoztatási tevékenysége számos ponton jogsértő volt, egyes nyilvántartásai is hiányosak voltak és nem igazolta megfelelő mennyiségű versengő hiteltermék elemzését - közölte az MNB hétfőn az MTI-vel.



Az MNB megállapította: az Extreme Digital-eMAG Kft. a vizsgált időszakban nem tett eleget az összehasonlításra alkalmas termékelemzési kötelezettségének, nem tudta igazolni az MNB felé kellő számú, egymással versengő hiteltermék bemutatását ügyfelei számára. Az MNB megállapította továbbá, hogy az Extreme Digital-eMAG Kft. a vizsgált időszakban szintén nem tett maradéktalanul eleget a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző, a pénzpiaci közvetítőre vonatkozó, valamint a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettségének.



Az MNB azt is megállapította, hogy az Extreme Digital-eMAG Kft. közvetítői nyilvántartása hiányos volt. A vizsgálat során az Extreme Digital-eMAG Kft. nem tudott megfelelő, tételes, termékszintű nyilvántartást bemutatni a kötelező képzésekről, továbbképzésekről sem.



A jegybank kötelezte az Extreme Digital-eMAG Kft.-t a feltárt hiányosságok kijavítására, amelyekről 2024. február 5-ig írásban kell beszámolnia a felügyelet részére. A jogsértések miatt az MNB 8,8 millió forint felügyeleti és 6 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott.