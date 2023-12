Gazdaság

GVH: a karácsonyi nagybevásárlás előtt is érdemes használni az Árfigyelőt

Pénzt és időt spórolhatnak a családok a karácsonyi nagybevásárlások során az online Árfigyelő használatával - hívja fel a figyelmet pénteki közleményében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).



A GVH által működtetett rendszerben megfigyelt 62 termékkategóriából - ami napi szinten mintegy 1200 különböző élelmiszerterméket jelent - 50 termékkategóriában csökkentek az árak a július elsejei indulás óta. Tudatos tervezéssel - például a bevásárlólista és a térképes boltszűrő funkciók használatával - több ezer forintot és sok időt lehet megspórolni a karácsonyi nagybevásárlások során, ebben pedig nagy segítség lehet a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online Árfigyelő.



A Gazdasági Versenyhivatal által működtetett adatbázisban hat kiskereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában 62 termékkategóriában kereshetnek a vásárlók. Az Árfigyelőben mintegy 1200 élelmiszertermék napi, aktuális ára követhető nyomon. Ezek többségében olyan élelmiszerek, amelyek a karácsonyi ételek elkészítéséhez is szükségesek lehetnek - jegyezte meg a GVH.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy az online Árfigyelő a július 1-jei indulása óta több olyan új funkcióval is bővült, amelyek sokkal gyorsabb tervezést és bevásárlást tesznek lehetővé. Augusztus 30-a óta érhető el a többfunkciós, szabadon összeállítható, megosztható bevásárlólista, így már nem kell sok időt tölteni a szokásos bevásárlás előtt az árak összehasonlításával, mert az Árfigyelő rendszer minden szükséges információt egy helyen biztosít. A térképes boltszűrő funkció használatával pedig a vásárlók előre beállíthatják a kedvenc boltjaikat az oldalon, vagy szűrhetnek a közvetlen környezetükben, aktuális tartózkodási helyük közelében található boltok aktuális kínálatában.



A GVH kiemeli, hogy az Árfigyelő hatékonyságát, versenyélénkítő hatását bizonyítja, hogy indulása óta a megfigyelt termékkategóriák több 80 százalékában csökkentek az átlagárak, mintegy 5,5 százalékkal. Mindez ahhoz is hozzájárult, hogy már októberben 10 százalék alá csökkent az éves alapon mért infláció Magyarországon, az élelmiszerinfláció pedig a 2022. decemberéhez képest októberre több mint a negyedére esett vissza.



Az online Árfigyelő népszerűségét jelzi, hogy az elindulása óta már csaknem 1,4 millió egyedi látogatója volt. A szabadszavas keresések száma megközelíti a 900 ezret, amelyek során az elmúlt időszakban legtöbbször a tej, sajt, csirkemell, cukor és tojás szavakra kerestek az Árfigyelőt felhasználók.