Bankmonitor

Ezen a napon lehet még utoljára 2023-as feltételekkel leszerződni a babaváró hitelre

Azoknak a pároknak, akik még a jelenlegi feltételekkel szeretnének babaváró hitelt felvenni, legkésőbb december 16-ig be kell nyújtaniuk az igénylésüket, máskülönben kicsúszhatnak a határidőből. Ez azokat érintheti hátrányosan, ahol a feleség már elmúlt 29 éves, ám még nem töltötte be a 41. életévét, hiszen ők 2024-től már nem lesznek jogosultak a támogatott hitelkonstrukcióra. A Bankmonitor szakértői szerint azonban az igénylést semmiképpen sem szabad az utolsó pillanatra hagyni, mert például egy esetleges hiánypótlás meghosszabbíthatja a bírálati időt.



A babaváró hitel jogosultsági feltételei két lényeges pontban változnak 2024-től. Egyrészt 10 millió forintról 11 millió forintra nő a felvehető hitel maximális összege, másrészt a feleségre érvényes korhatár a jelenlegi 40 évről 29-re csökken, vagyis nem töltheti majd be a 30. életévét.



Ezzel jelentősen leszűkül a támogatásra jogosultak köre, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2022-ben a babaváró hitelt igénylő párok 60 százalékánál a feleség életkora meghaladta a 30 évet, míg Budapesten 70 százalék volt ez az arány. Annyi könnyítés van, hogy amennyiben igényléskor már igazoltan útban van a baba, akkor a feleségre 2024-ben még a jelenleg érvényes felső korhatár lesz érvényes, vagyis nem töltheti be a 41. életévét.

Meddig kell megkötni a szerződést az idei feltételekhez?

Amennyiben egy pár úgy dönt, hogy még az idei feltételekkel venne fel babaváró hitelt, akkor legkésőbb december 16-ig be kell nyújtaniuk az igénylést ahhoz, hogy nagy valószínűséggel megtörténhessen a szerződéskötés még 2023-ban. Ugyanis a bankoknak 10 munkanapjuk van a bírálatra, a szerződéskötésre pedig legkésőbb december 29-én, az év utolsó munkanapján lesz lehetőség.



A bankok a helyzetet elvileg két módon kezelhetik.



1. Meghatározhatnak egy végső határidőt, ameddig befogadnak még igényléseket a 2023-as feltételekkel.



2. A Bankmonitor által megkérdezett bankoktól beérkező válaszok alapján ugyanakkor a többség várhatóan nem ad meg határidőt az igénylés benyújtására, ám ha a szerződéskötés átcsúszik januárra, akkor a 2024-től érvényes szabályok alapján történik majd a bírálat.



Akár meghatároznak a bankok végső befogadási határidőt, akár nem, nem célszerű az igénylést az utolsó pillanatra hagyni, és még karácsony előtt beadni, mert bár a bírálat jellemzően egy-két munkanapon belül megtörténik, ennek hossza függ a beadott kérelmek számától, valamint a Magyar Államkincstár visszajelzésének idejétől is.

Kulcsfontosságú, hogy ne kelljen hiánypótlás

A Bankmonitor szakértői szerint kulcsfontosságú az is, hogy a babaváró igényléséhez szükséges dokumentumokat - például a 30 napnál nem régebbi Társadalombiztosítási jogviszonyról szóló igazolást legalább az egyik fél részéről; jövedelemigazolás legalább az egyik fél részéről; adóigazolványt vagy az adóazonosító jelről NAV által kiadott hivatalos igazolás mindkét félnek - a pár hiánytalanul nyújtsa be, ugyanis a hiánypótlás nem számít bele a jogszabályban rögzített legfeljebb 10 munkanapba.

Nem mindegy, melyik bankot választja a pár

Nem feltétlenül elegendő azonban a jogszabályi feltételeket teljesíteni ahhoz, hogy sikeres legyen a babaváró igénylés, az egyes bankok hitelbírálati gyakorlata ugyanis jelentősen eltérhet egymástól. Hiába kaphatják meg például elvileg 18 éves kortól a párok a babaváró hitelt a párok, a bankok az elvárt minimális életkort ennél magasabban is megszabhatják: van, ahol már 18 évesen próbálkozhatnak a párok, míg máshol 21, 22 vagy 23 éves kortól hiteleznek csak. A Bankmonitor szakértőinek tapasztalata az, hogy másként állnak hozzá a pénzintézetek a kölcsönzött munkaerőként foglalkoztatottak jövedelméhez is, de a készpénzes jövedelem és a határozott idejű munkaviszony kezelése sem azonos, így előfordulhat, hogy a párt az egyik pénzintézet gond nélkül hitelezi, míg egy másiknál kikosarazzák őket, vagy csak kisebb összeget adnak számukra.



Ez alapesetben nem feltétlenül jelentene problémát, mert egy esetleges elutasítást követően az igénylés más bankhoz is benyújtható, ám a szűkös határidő miatt jelen helyzetben akár ezen is múlhat, hogy a pár fel tudja-e venni a babavárót. A Bankmonitor szakértői ezért azt javasolják, hogy senki ne hagyja az utolsó pillanatra az igénylést, illetve gondosan válasszon bankot, vagy vegye igénybe olyan hitelközvetítő segítségét, aki jó ismeri az egyes bankok bírálati gyakorlatát.