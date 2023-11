Gazdaság

Bevezetésre kész az elektronikus ingatlan-nyilvántartás

Készen áll a bevezetésre az elektronikus ügyinézést biztosító ingatlan-nyilvántartás, a papíralapú rendszert 2024 decemberére teljes mértékben fölválthatja a digitális nyilvántartás - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerdán Budapesten, az E-ingatlan nyilvántartás projekt záró rendezvényén.



György István az állam működése szempontjából nélkülözhetetlennek nevezte az ország minden négyzetméterére kiterjedő digitális adatbázist, amelyben nem engedhető meg semmilyen pontatlanság. Az új rendszernek igazodnia kell a magyar ingatlanjog több évszázados hagyományaihoz, ugyanakkor meg kell felelnie a jogbiztonság mai követelményeinek, erősítve az ingatlan-nyilvántartásba vetett közbizalmat. Az államtitkár szerint az elektronikus nyilvántartás a gazdasági versenyképességet is javíthatja, hiszen csökkenti az adminisztratív terheket, egyszerűsíti a földügyi eljárásokat.



György István felidézte, hogy a kormány 2010 után ügyfélbarát szemléletben szervezte át a közigazgatást, mérsékelte a bürokráciát, hatékonyabbá tette a hivatalok működését. A digitális állampolgárság új szintre emeli az adminisztrációt, az új korszakban akár egy telefonról is lehet ingatlanügyeket intézni. Az e-ingatlan nyilvántartás ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb eleme, hiszen a földügyi eljárások száma évente milliós nagyságrendű, a magyar ingatlan-nyilvántartás 19 millió tulajdoni lapot kezel - tette hozzá.



A Miniszterelnökség ingatlan-nyilvántartási és térképészeti főosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy a 170 éves magyar ingatlannyilvántartás az ország legnagyobb, minden állampolgárt érintő vagyonadat-nyilvántartása. Az e-ingatlannyilvántartás bevezetését nem csupán az ingatlanforgalom biztonsága indokolja, hiszen a fejlesztésekkel az elektronikus ügyintézés újabb eljárásra terjeszthető ki. A papíralapú ügyintézés felváltása azért is fontos, mert ma is átlagosan 5 ezer oldal nyomtatvánnyal bővül az ingatlan-nyilvántartások naponta.



A Lechner Nonprofit Kft. képviseletében Kis György Sándor programigazgató kiemelte, hogy a biztonságos ingatlannyilvántartás a legfontosabb állami feladatok közé tartozik.



Magyarország sokat lépett előre a digitalizációban, az informatikai alkalmazások hatékony és innovatív munkát tesznek lehetővé. A projekt fejlesztései elkészültek, lezárását a rendszerszintű bevezetés követi, alkalmazásai fokozatosan válnak majd elérhetővé a következő hónapokban - közölte.

Az internetes oldala szerint a projekt összesen csaknem 16 milliárd forint vissza nem térítendő uniós és költségvetési támogatást kapott a Széchenyi 2020 program keretében. A kedvezményezett a Miniszterelnökség téradat-nyilvántartásokkal foglalkozó, e-közigazgatást és építésügyet támogató háttérintézménye, a Lechner Nonprofit Kft. A fejlesztéseknek köszönhetően rövidül a földügyi, vagyis az ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, földforgalmi, termőföldvédelmi eljárások átfutási ideje - írták.