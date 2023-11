Ünnep

Haltermelők: bőséges lesz a halkínálat karácsonykor

A piacon, illetve az árusító helyeken a ponty fogyasztói ára kilogrammonként 1700-2500 forint, míg a harcsáé 4-6 ezer forint között alakul. 2023.11.25 09:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bőséges lesz a karácsonyi halkínálat. A csapadékos időjárás kedvezett a haltermelőknek, így az idén jobb eredményt értek el, mint az elmúlt évben - közölte Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Ma-Hal) elnöke.



A termelők az idén 10-12 százalékkal alacsonyabb áron értékestik a halat - mondta el Németh István, aki egyben a Tógazda Halászati Zrt. elnök-vezérigazgatója.



A piacon, illetve az árusító helyeken a ponty fogyasztói ára kilogrammonként 1700-2500 forint, míg a harcsáé 4-6 ezer forint között alakul. Egy kilogramm süllő 7-8 ezer forintba kerül. A feldolgozott halat ennél magasabb áron kínálják.



Az üzletekben az import lazac is megtalálható, de a Ma-Hal mindenkit a magyarországi hal fogyasztására biztat. Egyik előnye, hogy "alacsonyabb az ökológiai lábnyoma, és sokkal szigorúbb az élelmiszerbiztonsági ellenőrzés, mint a távoli országokból érkező halaknál" - fogalmazott Németh István.



Ismertetése szerint Magyarországon az egy főre jutó éves halfogyasztás - amelynek közel fele karácsonykor kerül az asztalra - 6,5-7 kilogramm, míg az európai uniós átlag 22-23 kilogramm. A tengerrel rendelkező országokban - Spanyolországban, Franciaországban és Portugáliában tradíciója van a halfogyasztásnak, ami jelentősen növeli az átlagfogyasztást - fejtette ki a Ma-Hal elnöke.



Magyarországon évente 22-24 ezer tonna étkezési pontyot termelnek. jelenleg tart az őszi halászati időszak, ezért még nincsenek összesített adatok, de a termelés mennyisége várhatóan 15-20 százalékkal meghaladja az előző évit.



Az idei csapadékellátás megfelelt a halgazdaságoknak. A dunántúli völgyzárógátas, valamint az alföldi körtöltéses tavak bőségesen kaptak vizet - mondta el Németh István.



Az ágazat eredményességét az idén az alacsonyabb takarmányárak is segítették. A tavalyi magas árakat a kormány és az Európai Unió krízistámogatással - hektáronként 101 ezer forinttal - kompenzálta - közölte a Tógazda Halászati Zrt. elnök-vezérigazgatója.



Beszámolt arról is, hogy cége 30 millió forint értékben levegőztetőgépeket, szivattyúkat vásárolt. A termelés biztonságát növelő eszközök beszerzéséhez a Magyar Halászati Operatív Program 50 százalékos támogatást nyújtott.



A magyar tulajdonú Tógazda Halászati Zrt. 1800 hektáron, az ország 7 megyéjében mintegy 70-75 halastóban folytat halgazdálkodást. 2022-ben 1,3 milliárd forint árbevétel mellett közel 40 millió forint eredményt értek el. Az idén hasonló bevételre számítanak.