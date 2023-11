Gazdaság

A JYSK béremeléssel és december 24-ei zárvatartással készül a karácsonyra

Béremeléssel és december 24-ei zárvatartással készül a JYSK a karácsonyra - közölte a dán kiskereskedelmi lánc pénteken az MTI-vel.



Az áruházi munkatársak fizetését 2023 december elsejétől átlagosan 20 százalékkal emelik, így 2022 januárja óta összességében a JYSK-áruházakban dolgozók bére átlagosan 45 százalékkal nőtt. A cégnek Magyarországon több mint 800 aktív munkavállalója van a kiskereskedelmi üzletágban.



A tájékoztatás szerint a JYSK 94 áruháza országszerte zárva tart december 24-én, a karácsonyig tartó pár hét az egyik legforgalmasabb időszak a kiskereskedelemben, ezért a JYSK-nél idén hatodik éve zárva tartanak az áruházak december 24-én.



Korábban több kereskedelmi üzletlánc - a PENNY Market Kft., a Lidl Magyarország, a Rossmann és a Mountex - is azt közölte, hogy december 24-én zárva lesznek, a megelőző napokban azonban a boltok jellemzően hosszabb nyitva tartással várják majd a vásárlókat.



A JYSK skandináv gyökerű nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc 48 országban több mint 3300 áruházzal, 30 ezer munkatárssal üzemel és webshoppal is rendelkezik. Magyarországon 94 magyarországi áruházában, valamint az ecseri logisztikai központjában több mint ezer munkavállalót foglalkoztat.



A JYSK forgalma az augusztus végén zárult 2022/23-as pénzügyi évben 6,3 százalékkal nőtt, és elérte a 38,5 milliárd dán koronát (5,2 milliárd euró), ami új rekord volt a globális lakberendezési vállalat számára, ez idő alatt a vásárlók száma a 48 országban található több mint 3300 áruházban 1,2 millióval nőtt - közölte a társaság korábban az MTI-vel. Hozzátették, hogy a magyar JYSK is jól teljesített, árbevétele meghaladta a 97 milliárd forintot, ez a 2021/2022-es pénzügyi évhez képest 44 százalékos növekedés, de ebben már benne volt a 2022 novemberében megnyílt ecseri logisztikai bázis eredménye is.