Kiderült, mennyit költenek karácsonykor játékokra a magyarok

Az összes ajándékra a kutatásban résztvevők 35 százaléka 40-80 ezer forint közötti összeget, 20 százaléka pedig 80 ezer forintnál is többet áldoz. 2023.11.24 22:30 MTI

Az idén karácsonykor átlagosan 15,5 ezer forintot költenek játékra a magyarok az online üzletekben és 12 ezer forintot a hagyományos áruházakban a REGIO Játékkereskedelmi Kft. felmérése alapján; az átlagos kosárérték 3,5 illetve 10 százalékkal haladja meg a tavalyit - közölte a cég az MTI-vel.



Az összes ajándékra a cég kutatásában résztvevők 35 százaléka 40-80 ezer forint közötti összeget, 20 százaléka pedig 80 ezer forintnál is többet áldoz.



A játékpiac legerősebb időszaka november közepén indul. A cég tapasztalatai szerint idén is az éves forgalom 40 százaléka fog a karácsony előtti másfél hónapban realizálódni.



A karácsonyi időszakban akár négy-ötszörös forgalomnövekedéssel is lehet számolni. "A karácsonyi játékvásárlás egyik fontos jellemzője, hogy erre az ünnepre tartogatják a szülők a legnagyobb értékű ajándékokat, ráadásul a gyerekek ilyenkor akár 3-4 játékot is kaphatnak egyszerre - mondta Gyaraki Dávid, a REGIO ügyvezető helyettese a közlemény szerint.



Az igazi roham a karácsonyi ajándékokért november közepén kezdődik, melyet a vállalat friss, 2300 fő részvételével végzett kutatása is megerősít. Tízből hatan indulnak a beszerző körútra ebben a hónapban, tízből ketten már októberben letudták a vásárlást, decemberben így a válaszadók csupán 10 százalékának kell ajándékot keresnie.



A szakértő szerint az internetes vásárlás még mindig felfelé ívelő fázisban van, idén 16 százalékkal nőtt az online tranzakciószám.



A REGIO felmérése alapján minden második 14 éven aluli gyermek több mint 3 ajándékot fog kapni idén karácsonyra, leginkább játékot, könyvet és ruhát találnak majd a csomagolópapír alatt. A legnépszerűbbek idén a kreatív-, fejlesztő- és társasjátékok, de a LEGO és más építőjátékok, valamint az autók, a kirakósok és a játékbabák is közkedvelt meglepetésnek számítanak.