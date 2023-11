EU-s pénzek

Jókora, Magyarországnak járó uniós forrásra bólintott rá az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság csütörtökön jóváhagyta Magyarország módosított, a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiaellátást célzó, 4,6 milliárd euró (mintegy 1800 milliárd forint) értékű REPowerEU-fejezettel kiegészített helyreállítási tervét.



A terv értéke ezzel jelenleg 10,4 milliárd eurót (mintegy 4060 milliárd forint) tesz ki , ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásként, 3,9 milliárd euró pedig hitelként szerepel. Ez az összeg 67 reformot és 47 beruházást fedez - közölte a brüsszeli végrehajtó testület csütörtökön.



A közleményben aláhúzták: az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését célzó 27 "szupermérföldkő" változatlan marad a módosított magyar tervben. Ez azt jelenti, hogy a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközre (RRF) vonatkozó kifizetési kérelem alapján nem történhet folyósítás mindaddig, amíg Magyarország kielégítő módon végre nem hajtja ezeket a "szupermérföldköveket" - írták.



A jóváhagyás indoklásában az uniós bizottság közölte, hogy a módosított magyar terv nagy hangsúlyt fektet a zöld átállásra, a rendelkezésre álló források 67,1 százalékát az éghajlatpolitikai célkitűzéseket támogató intézkedésekre különíti el. A REPowerEU-fejezetben szereplő változatos intézkedések közül sok a villamosenergia-ágazat megerősítésére, valamint a megújuló energiaforrások elterjedésének és az energiahatékonyságnak az előmozdítására összpontosít annak érdekében, hogy a magyar energiarendszer megfeleljen a jövő kihívásainak. A reformok és a beruházások kölcsönösen erősítik egymást, és várhatóan elő fogják segíteni egy rugalmas villamosenergia-piac kialakítását, ahol magas a megújuló energiaforrások aránya. Ezáltal Magyarország csökkentheti majd a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét - írták.



Megállapították azt is, hogy a módosított magyar tervben szereplő "digitális törekvések továbbra is nagyratörőek", az összes forrás 29,1 százalékát teszik ki. A REPowerEU-fejezetben is szerepelnek olyan intézkedések, amelyek hozzájárulnak a digitális átálláshoz - közölték. Ezek az energiarendszerek üzemeltetőivel kapcsolatos digitális fejlesztésekhez, az okosmérők számának növeléséhez, az energiaügyi vállalkozásoknál bevezetett, a villamosenergia-ellátás biztonságának javítását és a villamosenergia-rendszer működésének hatékonyabbá tételét célzó digitális megoldásokhoz, valamint a zöld készségek elsajátítását segítő digitális tananyagok kidolgozásához nyújtanak támogatást.

A módosított tervben továbbra is fontos a szociális dimenzió. Az eredeti tervben szereplő nagy horderejű reformok és beruházások mellett számos további intézkedés irányul a társadalom ellenálló képességének javítására - emelték ki. A REPowerEU-fejezet tartalmaz egyebek mellett a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásoknak nyújtott, energetikai felújítást célzó támogatást, valamint a jelenlegi és jövőbeli munkaerő zöld készségeit javító képzéshez nyújtott támogatást. A módosított terv emellett további új bölcsődei helyek létrehozásával még elérhetőbbé teszi a kisgyermekkori nevelési szolgáltatásokat - tájékoztattak.



Az Európai Unió Tanácsának négy hét áll rendelkezésére ahhoz, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság értékelését. A tanácsi jóváhagyást követően Magyarország előfinanszírozás formájában megkaphat 0,9 milliárd eurót a REPowerEU forrásokból. Az Európai Bizottság ezután abban az esetben fogja engedélyezni a rendszeres kifizetéseket, ha Magyarország kielégítő módon végrehajtja az unió pénzügyi érdekeinek védelmét és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését célzó, 27 "szupermérföldkő" formájában megfogalmazott reformokat - tették hozzá.