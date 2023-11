Pénzügy

Az MNB fogyasztóvédelmi tanácsokat ad a meghitt karácsonyhoz

Az MNB idén először készít pénzügyi fogyasztóvédelmi adventi naptárt

Az MNB idén először készít pénzügyi fogyasztóvédelmi adventi naptárt, 24 napon át 24 pénzügyi tanácsot ad, tippet oszt meg közösségi médiafelületein; ezzel indítja el a jegybank a karácsonyi és az év végi felelős vásárlást, hitelfelvételt és digitális biztonságot támogató idei kampányát - jelentette be szerdán a Magyar Nemzeti Bank .



"A hitel nem ajándék!" című pénzügyi fogyasztóvédelmi tematikus oldal cikkeinek, kisfilmjeinek, tanácsadó programjainak célja, hogy ne fölösleges adósságot vigyük a fenyőfa alá.



Az idei második negyedévben a bankkártyás vásárlások majdnem 30 százalékát, 1,23 ezer milliárd forintot online, különböző webshopokban költött el a lakosság. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a kártyás visszaélések száma, ami a karácsony előtt erősödő forgalomban tovább emelkedhet. A kiberbűnözők ebben az időszakban is a figyelmetlenségünkre, befolyásolhatóságunkra, át nem gondolt döntéseinkre számítanak.



A leggyakrabban előforduló csalási módszerek közé tartoznak az online csomagküldési szolgáltatókhoz, online piacterekhez, webáruházakhoz kapcsolódó átverések. A karácsony közeledtével egyre több adatszerző e-mailt és sms-t küldhetnek majd a csalók. Ha ismeretlen a szolgáltató vagy a levél feladója, bizalmas banki adatainkat kérik el vagy internetes program telepítését kezdeményezik, akkor érdemes azonnal törölni az adathalász levelet. Ha valóban küldeményt várunk, hívjuk fel közvetlenül a csomagküldőt az általunk már ismert, hivatalos telefonszámukon, és ott érdeklődjünk a részletekről - tanácsolja a jegybank.



Év végén emellett hagyományosan megugrik a rövid futamidejű, kis összegű fogyasztási hitelek igénylése és összege is. A hitelszerződés aláírása előtt célszerű tájékozódni az adott fogyasztási hiteltípus teljes hiteldíjáról (THM), törlesztőrészletének mértékéről és a törlesztés módjáról, futamidejéről, a teljes visszafizetendő összeg nagyságáról, az előtörlesztés, szerződésmódosítás módjáról, és az esetleges késedelem, nem fizetés következményeiről is - javasolja az MNB.



A kampány keretében a jegybank ünnepi költségvetés-tervező mintát is közreadott. Ennek segítségével el lehet dönteni, hogy saját erőből vagy csak hitelfelvétellel tudjuk fedezni a karácsonyi kiadásainkat. A kiadástervezéshez további hasznos tippek olvashatók a Tervezze meg kiadásait! című Pénzügyi Navigátor füzetben, a számításokhoz pedig segítséget nyújt az MNB háztartási költségvetés-számító kalkulátora - ajánlja a jegybank.



A "zöld karácsony" támogatása érdekében a jegybank tippeket ad a fenntartható ünnepekhez is.

A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy egy át nem gondolt, erőn felüli hitelből történő vásárlás után - ha a hitel folyósítása még nem történt meg - 14 napon belül jogszabályi lehetőség van arra, hogy a hitelszerződéstől indoklás nélkül elálljunk. A hitelszerződéstől történő elállás a hitelhez kapcsolódó esetleges hitelfedezeti biztosításra vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja. Ha a kölcsönt már folyósították, a hitelszerződés a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondható. Ilyenkor a hitel összegét haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, az adott időszakra megállapított időarányos hitelkamattal együtt vissza kell fizetni - tájékoztat az MNB.



A hitelszerződéstől való elállás/felmondás a megvásárolt termékre megkötött adásvételi szerződést nem érinti - tették hozzá. Ugyanakkor lehetőség van a vásárlástól való elállásra, illetve felmondásra is. Ezt online vásárlásnál a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül - weben vásárolt árunál annak kézhezvételétől számított 14 napon belül - lehet megtenni - hívta fel a figyelmet az MNB.