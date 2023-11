Fejlesztés

A Hévízi-tó megújulását lehetővé tevő átfogó fejlesztési tervet fogadott el a kormány

A fürdővárosi fejlődést elindító Festeticsek előtt tisztelegve az épület visszakapja eredeti külsejét, miközben a 21. századi elvárásoknak megfelelő műszaki tartalommal születik újjá. 2023.11.19 14:38 MTI

A Hévízi-tó megújulását lehetővé tevő átfogó egészségturisztikai fejlesztési tervet fogadott el a kormány - jelentette be Papp Gábor, Hévíz polgármestere és Nagy Bálint országgyűlési képviselő szombaton közös videóbejegyzésében.



Papp Gábor (Fidesz-KDNP) a helyszínen készült, a Facebook-oldalán megosztott felvételen azt mondta: a terv célja, hogy a tó megújuljon, hiszen ez az ország egyik legfontosabb turisztikai helyszíne.



Hozzátette, az épületet az elmúlt évtizedek megviselték, mostanra elavulttá vált, ezért halaszthatatlanná vált a felújítás: "ráfér és megérdemli a modernizációt".



"A kormány támogatásának köszönhetően a tófürdő épülete visszakapja fénykori megjelenését, az új épület igazi kastélyként emelkedik majd ki a vízből" - közölte a polgármester.



Kiemelte: a fürdővárosi fejlődést elindító Festeticsek előtt tisztelegve az épület visszakapja eredeti külsejét, miközben a 21. századi elvárásoknak megfelelő műszaki tartalommal születik újjá.



"Legyünk büszkék rá, hogy új, impozáns fürdőbe érkeznek majd vendégek, mi, hévíziek pedig minden nap egy csodálatos kastélyban gyönyörködhetünk majd a gyógytavon" - fogalmazott Papp Gábor.



Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy az átfogó egészségturisztikai fejlesztési terv lehetővé teszi Hévíz világszínvonalú megújulását.



A képviselő további örömhírként említette, hogy a kormánynak köszönhetően egy másik régi vágyuk is teljesül: a nemzetközi turizmus felpörgetéséhez nélkülözhetetlen Hévíz-Balaton Airport is megújul.