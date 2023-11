Állategészségügy

Nébih: veszettségben hullott el egy szarvasmarha Tiszakóródon

Veszettségben pusztult el egy legeltetett hízómarha a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszakóródon, a vírus valószínűleg Ukrajnából, fertőzött rókán keresztül került be az országba - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, az idegrendszeri tüneteket mutató állat hétfőn hullott el, a hatóság laboratóriuma kedden igazolta a vírust.



A vármegyei kormányhivatal szakemberei megkezdték a járványügyi nyomozást, az esetről a Nébih haladéktalanul értesítette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, valamint az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet - írták.



Az eset egy olyan vadgazdálkodási egység területén történt, ahol számos járványügyi intézkedést, többek között fokozott felügyelet elrendelését kezdeményezte a Nébih a tavalyi és az idei évben jelentkező pozitív esetek miatt - hívta fel a figyelmet a hatóság.



Emlékeztettek, ezen a területen már évek óta zajlik a rókapopuláció repülőgépes vakcinázása, amely az ukrán oldalon a háború miatt megszűnt, így valószínűsíthetően ottani fertőzött állatok révén került be az országba a fertőzés.



A vármegyében elrendelt intézkedéseket a hatóság mindaddig fenntartja, amíg a járványügyi helyzet ezt indokolja. A veszettség az emberre is veszélyt jelent, így a házi- és vadállatok védelmezése az emberi megbetegedések megelőzését is szolgálja - tették hozzá.

A Nébih közleményében arra kéri állattartókat, mivel a veszettségre a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, legyenek körültekintőek, gyanú esetén haladéktalanul értesítsék az állategészségügyi hatóságot.