Pénzügy

Az MNB 68 millió forintra bírságolta a CIB bankcsoportot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 68 millió forint bírságot szabott ki a CIB bankcsoportra, miután a felügyeleti vizsgálaton hiányosságot tártak fel egyebek közt a kiszervezett tevékenységek bejelentésében, nyilvántartásának vezetésében, a belső ellenőrzési területen, valamint a csalásmegelőzési folyamatok szabályozásában, nyilvántartásában - közölte a jegybank kedden az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, hogy a banknál feltárt problémák nem veszélyeztetik annak megbízható működését, ugyanakkor a felügyelet előírta a jogsértések mielőbbi kiküszöbölését.



A közlemény szerint az MNB a helyszíni ellenőrzést is magába foglaló csoportszintű átfogó vizsgálaton a CIB Bank Zrt.-nél (CIB Bank) és a CIB Lízing Zrt.-nél (CIB Lízing), 2020. március 30-ától áttekintette a bankcsoport működését.



Részletezték, hogy a CIB Bank csoportszintű belső szabályozási keretrendszere nem áll összhangban a tényleges gyakorlattal, egyes témák szabályozása túlzottan széttagolt. Nehezen átlátható a bank hitelkockázati monitoringra vonatkozó belső szabályozása, és nem minden esetben biztosított a kockázatok hatékony nyomonkövetése sem.



A problémás ügykezelés során a bank gyűjti a fedezetből származó megtérülési adatokat. Késedelmesen történt a vállalati ügyfélkörben a behajtási stratégiák előterjesztése és jóváhagyása, a lakossági oldalon pedig hiányzott a külső követeléskezelők kiválasztására vonatkozó tender és felülvizsgálat lefolytatása. Pontosításra szorult a bank ügyfélcsoportok meghatározására vonatkozó belső szabályzata, és az ügyfélcsoportokat nem mindenkor a jogszabályoknak megfelelően képezte meg. A bank egyes személyi kölcsönei kapcsán megsértette a jövedelemarányos törlesztőrészletre (JTM) vonatkozó szabályozást, illetve késedelmesen szolgáltatott adatot a Központi Hitelinformációs Rendszerbe is - írják a közleményben.



Az MNB megállapította továbbá, hogy hibásan, illetve hiányosan teljesültek egyes felügyeleti adatszolgáltatások is. A bank több lejárt gyártói támogatású informatikai (IT) rendszert, szoftvert alkalmazott.



A jogsértések miatt a pénzügyi felügyelet a CIB Bankra 62,5 millió forint, a CIB Lízingre 5,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki. Kötelezte emellett az intézményeket, hogy a határozatokban megadott határnapokig számoljanak be a problémák megszüntetésére tett intézkedéseikről.



A bírságösszeg meghatározásakor a CIB Bank esetében súlyosító körülménynek számított számos jogszabálysértés jelentős vagy magas kockázati súlya, illetve az a körülmény, hogy egyes, korábbi vizsgálatok során feltárt hiányosságokat a hitelintézet mostanáig sem küszöbölt ki maradéktalanul. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor egyes szabályszegések egyedi vagy alacsony számú előfordulása, a CIB Bank együttműködő magatartása a vizsgálat során, illetve a problémák megoldására már végrehajtott, illetve tervezett intézkedései - tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.