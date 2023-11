Pénzügy

FBAMSZ: a biztosítók az év végére mintegy félmillió adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezelnek majd

A következő hetekben jelentősen növekszik majd a szerződést kötők száma az év végéig befizetett összegek után megszerezhető idei adójóváírások miatt. 2023.11.13 13:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A biztosítóknál kezelt adókedvezményes nyugdíjbiztosítási szerződésállomány az év végére elérheti a 480 ezres szintet, miután a következő hetekben jelentősen növekszik majd a szerződést kötők száma az év végéig befizetett összegek után megszerezhető idei adójóváírások miatt - közölte Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) hétfőn az MTI-vel.



A szövetség tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján az idei második negyedév végén 466 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók, 7,1 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.



A nyugdíjbiztosítások egyik fontos vonzereje a tárgyévi befizetések után járó 20 százalékos, akár 130 ezer forintot is elérő adójóváírás. A maximális visszatérítés lehetőségét azonban a szerződők többsége csupán részlegesen használja ki. Tavaly év végén 447 ezer nyugdíjbiztosítási szerződésre megközelítően 127 milliárd forint díjbefizetés jutott. Ez szerződésenként mintegy 283 ezer forintot jelent, ami átlagosan 57 ezer forintos adóvisszatérítéshez juttatta a biztosítottakat - írják a közleményben.



A szövetség kiemelte, Magyarországon a nyugdíjbiztosítások népszerűsége töretlenül emelkedik, 2018-ban még csupán 285 ezer kedvezményes szerződést kezeltek a biztosítók, az idei év végére várható 480 ezres állomány tehát öt év alatt közel 70 százalékos növekedést jelent majd. Tíz év alatt jutott el a piac a fejlődésének arra a szintjére, hogy a 4,8-4,9 milliós aktív korú népességnek immár tíz százaléka rendelkezzen nyugdíjbiztosítással.



A népszerűség növekedésének oka, hogy a lakosság egyre szélesebb rétege számára tudatosul, mire lehet majd elegendő a nyugdíja. Jelenleg egy átlagos, alkalmazotti bérből és fizetésből élő kezdő nyugdíja általában nem éri el az utolsó fizetésnek a 60 százalékát. Az átlag feletti fizetéssel rendelkezők ennél is kevesebbre számíthatnak, mivel 2013-ig létezett a nyugdíjplafon, amely alapján a bruttó átlagbér háromszorosa feletti részt a nyugdíjszámításnál nem vették figyelembe. Vállalkozóknál általános gyakorlat, hogy minimálbérre jelentették be magukat, náluk a fenti helyettesítési ráta 20-30 százalék körül mozog csupán - hívták fel a figyelmet.



A szövetség ismerteti, hogy Magyarországon 60-70 különféle nyugdíjbiztosítási konstrukció érhető el. A megkötött szerződések mintegy háromnegyede kapcsolódik különféle befektetési portfolióhoz.



A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségét 1991-ben 13 alkuszcég hozta létre, jelenleg mintegy 80 teljes jogú, illetve pártoló taggal rendelkezik. A tagok a teljes alkuszi piac teljesítményének mintegy 60 százalékát biztosítják, az általuk közvetített és kezelt állomány alapján ma a szervezet az ország második legnagyobb biztosítótársasága lehetne.