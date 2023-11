Gazdaság

Negatívra rontotta az Egyesült Államok államadós-osztályzatának kilátását a Moody's

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról az Egyesült Államok lehetséges legjobb, "Aaa" szintű, világszerte mértékadóként nyilvántartott államadós-besorolásának kilátását a Moody's Investors Service. 2023.11.11 14:39 MTI

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte azt a véleményét, hogy megnövekedtek az amerikai államháztartási szektor erejére ható, lefelé mutató kockázatok, és e kockázatokat már nem feltétlenül ellentételezik az Egyesült Államokra mint szuverén adósra jellemző egyedülálló erősségek.



A Moody's várakozása szerint a megemelkedett kamatok környezetében, a kormányzati kiadásokat csökkentő és a bevételeket növelő hatékony költségvetés-politikai lépések nélkül az amerikai államháztartási hiány nagyon magas szinten marad, és ez számottevően gyengítheti az Egyesült Államok adósságelviselő kapacitásait.



Az amerikai törvényhozás folytatódó politikai polarizáltsága felveti azt a kockázatot is, hogy a mindenkori amerikai kormányok nem tudnak olyan konszenzusos költségvetési tervet elfogadtatni, amellyel megállítható lenne az amerikai gazdaság adósságtűrő képességének hanyatlása - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő várakozása szerint az államháztartási bevételekhez, illetve a hazai össztermékhez (GDP) mért szövetségi szintű kamatfizetési kötelezettségek 2033-ra elérik a 26, illetve a 4,5 százalékot a tavalyi 9,7, illetve 1,9 százalék után.



A Moody's közölte: azzal számol, hogy jelentős szakpolitikai változtatások nélkül a GDP-arányos szövetségi államháztartási hiány rövid távon 6 százalékra, 2033-ig 8 százalék környékére emelkedik, mindenekelőtt éppen a magasabb kamatfizetési kötelezettségek miatt.



A cég felidézi, hogy az amerikai államháztartási hiány a 2015-2019 közötti időszakban évente átlagosan 3,5 százalék körüli szinteken mozgott.



Az emelkedő deficitek a szövetségi szintű államadósság-rátát várhatóan a GDP-érték hozzávetőleg 120 százalékára duzzasztják 2033-ig a tavalyi 96 százalékról, és e növekvő államadósság-állomány még tovább emeli a kamatköltségeket - áll a Moody's pénteki londoni elemzésében.



A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy a dollár globális tartalékvalutaként betöltött domináns szerepe révén az Egyesült Államok adósságtűrő képessége jelentősen meghaladja más szuverén adósokét.

Jóllehet egyes mérőszámok alapján az amerikai dollár súlya a világkereskedelemben és a pénzügyi tranzakciókban csökkent, dominanciája ugyanakkor változatlanul rendkívüli mértékű - áll a Moody's elemzésében.



A cég kiemeli, hogy a dollár továbbra is a világ első számú tartalékvalutája, mivel a globális devizatartalékok 58 százaléka fekszik dollárban denominált eszközökben.



Mindemellett az amerikai kincstárjegypiac messze a világ legmélyebb és legnagyobb likviditású állampapírpiaca. Az amerikai szuverén adósságpapírok jelentős részét nem rezidens befektetők tartják portfolióikban, tükrözve, hogy ezek az adósságeszközök változatlanul befektetői menedékként szolgálnak, ahogy ez a legutóbbi globális sokkok idején is bebizonyosodott.



A dollár és az amerikai kincstárjegypiac világgazdasági szinten mértékadó szerepe megvédi az Egyesült Államokat mint államadóst számos lefelé ható kockázattól, mindenekelőtt a legszélsőségesebb likviditási és fizetésimérleg-kockázatoktól az adósságteher emelkedése ellenére is - hangsúlyozza pénteki elemzésében a Moody's.



A három globális hitelminősítő közül jelenleg már csak a Moody's Investors Service tartja nyilván a lehetséges legjobb - e cég módszertanában "Aaa"-val jelölt - besorolással az amerikai államadósság-kötelezettségeket.



A Standard & Poor's a globális piacvezető hitelminősítők közül elsőként már 2011-ben megvonta az Egyesült Államoktól az elit "AAA" államadós-osztályzatot, egy fokozattal "AA plusz"-ra rontva a hosszú futamidejű amerikai államadósság besorolását.



Az S&P - amelynek minősítési részlege néhány éve az S&P Global Ratings nevet viseli - annak idején azzal a véleményével indokolta a globális piacokon komoly megrázkódtatást okozó leminősítést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú amerikai államadósság-pálya stabilizálásához.



A harmadik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings idén augusztusban vonta meg az Egyesült Államoktól az "AAA" államadós-besorolást, szintén egy fokozattal "AA plusz"-ra rontva a hosszú futamidejű amerikai államadósság-kötelezettségek minősítését.



A Fitch a leminősítés indoklásában kiemelte azt a véleményét, hogy az államadósság-plafon ügyében kialakuló, visszatérő politikai patthelyzetek és az utolsó pillanatig halogatott megoldások kikezdték az amerikai államháztartás kezelésébe vetett bizalmat.