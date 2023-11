Gazdaság-pénzügy

GFM: itt az egy számjegyű infláció, amihez az online árfigyelő is hozzájárult

Itt az egy számjegyű infláció, amihez az online árfigyelő is eredményesen járult hozzá - hangsúlyozza a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében.



Emlékeztetnek: a szaktárca szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal 2023. július 1-jén elindította az árfigyelő rendszert, amely már több mint 4 hónapja támogatja a háború, a szankciók és a multik árspekulációja miatt megemelkedett infláció letörését. Az online platform az árak összehasonlíthatóságán keresztül támogatja a családok tudatosabb vásárlási döntéseit, miközben fokozza a versenyt a kiskereskedelmi üzletek között.



A GFM rámutat: az eredmények egyértelműek, hiszen a kormány korábban teljesítette vállalását, és már októberre egy számjegyűre csökkentette az inflációt. A célzott intézkedéseknek köszönhetően az éves élelmiszerinfláció mértéke már kevesebb mint a negyedére esett vissza csúcspontjához képest.



Az infláció az év végére - köszönhetően egyebek között az online árfigyelőnek és a kötelező akciózásnak - 6-7 százalékra csökkenhet, míg jövőre 5-6 százalékot érhet el. 2023-ban tehát a kormány letörte az inflációt, 2024-ben pedig helyre fogja állítani a gazdasági növekedést - szögezik le.



A közlemény ismereti: az online árfigyelő rendszer indulása óta a megfigyelt 62 termékkategóriából 50 termékkategóriában, átlagosan 5,5 százalékkal csökkentek az átlagárak. A megfigyelt élelmiszerek árainak július elejéhez képest mért mérséklődése mintegy 0,4 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve több mint 1,3 százalékpontos élelmiszerinflációt csökkentő hatással járhatott a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve.



Az árfigyelő indulása óta a tojás és a lisztek ára több mint 20 százalékkal csökkent, illetve a spagetti ára is közel 20 százalékkal lett kevesebb. A tejtermékek ára mintegy 9 százalékkal mérséklődött, a leginkább a natúr joghurt ára csökkent, 12 százalékkal, viszont a kefír, a vaj és a trappista tömbsajt is közel 10 százalékkal lett olcsóbb. A zöldségek és konzervek szintén 9 százalékkal lettek olcsóbbak az árverseny fokozásának köszönhetően.



A hústermékek kategóriájában a pulykamellfilé ára változott a legnagyobb mértékben, közel 15 százalékkal lett kedvezőbb az oldal indulása óta, a csirkeszárny ára csaknem 10 százalékkal mérséklődött, továbbá a sertéskaraj és a csirkecomb is megközelítőleg 5 százalékkal kerül kevesebbe.



Az elmúlt két hét alatt 28 termékkategóriában mérséklődtek tovább az átlagárak. Ebben az időszakban leginkább a citrom, a sárgarépa, a kelkáposzta és a csemegeuborka ára csökkent, 6-9 százalék közötti mértékben. A vaj és a csemegekukorica-konzerv is több mint 4 százalékkal lett olcsóbb, továbbá a csirkemellfilé, a fejes káposzta, az almalé, a párizsi, a pasztőrözött 1,5 százalékos zsírtartartalmú tej, illetve a sertészsír ára is 3 százalékot meghaladóan mérséklődött.

Az online platform népszerűségét jelzi, hogy az elindulása óta már közel 1,35 millió látogatója volt. A szabadszavas keresések száma meghaladta a 840 ezret, amelyek során az elmúlt két hét során legtöbbször a tej, sajt, csirkemell, cukor és tojás szavakra kerestek az árfigyelőt felkeresők - ismerteti közleményében a minisztérium.