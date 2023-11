Idegenforgalom

MTÜ: több mint egymillió vendégéjszakát regisztráltak az őszi szünet alatt a szálláshelyeken

Az őszi szünetben csaknem félmillió vendég indult útnak Magyarországon. A látogatók nagyobb része külföldről érkezett, míg a vendégek 45 százalékát a belföldi vendégek adták - tájékoztatott pénteki közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).



A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint kétszer annyi 18 éven aluli utazott idén az őszi szünetben, mint az azt megelőző héten. Közülük a legtöbben Budapest után a Balaton térségében kapcsolódtak ki, míg a 65 év felettiek korosztályából Budapest után Bük-Sárvár térségébe látogattak a leginkább. Többségében férfiak foglaltak szállást és minden harmadik foglalás 3, vagy több éjszakára szólt.



A jelentés szerint a tanítási szünet alatt országszerte 1 millió 48 ezer vendégéjszakát rögzítettek a szálláshelyeken. Az október 27. és november 5. közötti időszak nyertesei a vidéki szálláshelyek voltak: a vendégek háromnegyede a fővároson kívüli desztinációkba utazott.



A vendégek harmada Budapest felé vette az irányt ezekben a napokban. A főváros továbbra is népszerű a külföldiek körében, a vendégéjszakák 84 százalékát a külföldiek foglalásai adták. Külföldről brit, olasz és német volt a legtöbb látogató, de sokan jöttek az Amerikai Egyesült Államokból és Ausztriából is.



A szünidő első szombatja, október 28-a volt a legnépszerűbb, aznap a vendégéjszaka-forgalom meghaladta a 140 ezret.



Az MTÜ kiemelte, hogy a belföldi és a külföldi vendégek körében is a szállodák voltak népszerűek, a foglalások közel 60 százalékát hotelekben rögzítették.



Tízből 8 utazó másodmagával, vagy csoportosan indult útnak. Harmaduk két éjszakát töltött a szálláshelyeken, harmaduk pedig három vagy több estére foglalt. Mind a párosan utazók, mind a 4 vagy több fővel utazók legkedveltebb desztinációi a főváros, a Balaton, a Mátra - Bükk és Budapest térsége voltak.



Mint megjegyezték, a legtöbb egynapos kiránduló október 30-án indult útnak, ők elsősorban Budapest környékét, a fővárost és a Balatont keresték fel, de sokan voltak Tokaj és Nyíregyháza, valamint Debrecen térségében is. Az egynapos utazók a főváros mellett Debrecen és Budakeszi attrakcióit keresték fel, de sokan választották Gödöllőt és Székesfehérvárt is kikapcsolódásuk helyszínéül.