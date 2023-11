Pénzügy

Varga Mihály: péntektől érkeznek az emelt összegű nyugdíjak

Péntektől érkezik az emelt összegű nyugdíj mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett videóüzenetében pénteken.



Hangsúlyozta: a kormány teljesíti ígéretét, a szankciós infláció ellenére is megőrzi a nyugdíjak értékét, a januári 15 százalékos emelést követően újabb, 3,5 százalékponttal emelik a nyugdíjakat januárig visszamenőleg. Így novemberben átlagosan 78 ezer forinttal többet kapnak nyugdíjasok.



Az emelt nyugdíjak kifizetéséhez szükséges 670 milliárd forintot a költségvetés maradéktalanul biztosítja - jelentette ki Varga Mihály.



Hozzátette: azon dolgoznak, hogy továbbra is megőrizzék a nyugdíjak értékét, ezért januárban újabb 6 százalékkal emelik az ellásokat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat is kifizetik.



"Idős honfitársaink továbbra is számíthatnak a kormányra" - mondta a pénzügyminiszter.