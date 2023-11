Közlekedés

Lázár János: kötelesség a vasút és a Volán fejlesztése

A vasút és a Volán fejlesztése kötelesség, mert ha normális vasúti és közúti közlekedést biztosítunk az embereknek, akkor nem fognak elköltözni a szülőhelyükről, hanem az ingázást választják, amely megfizethető, komfortos, olcsó és elérhető - mondta az építési és közlekedési miniszter Kaposváron csütörtökön.



Lázár János a Volánbusz Zrt. Somogy vármegye helyközi közlekedésében részt vevő 22 új, Credobus Econell 12 típusú, dízelüzemű autóbusz átadásakor rámutatott: a tapasztalatok szerint ha valakinek naponta egy órát kell ingáznia, akkor a családjával előbb-utóbb beköltözik egy nagyobb városba, központba, pedig "az érdekünk az", hogy a kistelepülések ne néptelenedjenek el. Ehhez biztosítani kell az eljutást a járásközpontokba, városokba - tette hozzá.



Hangoztatta, ezért is tartotta fontosnak, hogy a tömegközlekedés olcsó legyen 2023-tól. Eddig 3 millió ország- és vármegyebérletet értékesítettek, nő a vasúton, vagy a Volán járatain munkába igyekvők aránya.



A miniszter elmondta: újjászervezik a magyarországi tömegközlekedést, de ez komoly kihívás, mert 4,5 millió ember kel útra naponta és igyekszik egy nagyobb településre, hogy ott dolgozzon, tanuljon, vagy valamilyen szolgáltatást vegyen igénybe.



Hangsúlyozta, hogy a következő 10 évben újjáépítik a vasúti rendszert, a vasúti infrastruktúrát, a beruházások a járműállományt is érintik.



A vasút támogatására, a közlekedés biztosítására elengedhetetlenül szükség van a Volánra, különösen az olyan aprófalvas vármegyékben, mint Somogy, ezért a Volán fejlesztése sem maradhat el - tette hozzá.



Utalt rá, hogy a Volán 17 ezer emberrel és mintegy 6 ezer járművel látja el feladatát, a társaság 2018 óta 2200 új buszt vásárolt, idén 500 új busz áll forgalomba, a terv jövőre 600, 2025 és 2030 között 3 ezer új beszerzése, amivel lecserélik a teljes flottát.



"A célunk a MÁV-val és a Volánnal, hogy az emberek életét könnyebbé, a tömegközlekedést komfortosabbá, az iskolába, munkába járást elviselhető teherré tegyük" - közölte.



Lázár János beszélt arról is, hogy megrendelték a Kaposvár és Szigetvár közötti út négysávosra bővítésének terveit, a beruházás a következő évtized legnagyobb közútfejlesztése lesz a vármegyében.



Emellett országos program indul az állam kezelésében lévő 30 ezer kilométernyi alsóbbrendű út felújítására, a kormány a javaslatot várhatóan még idén megtárgyalja és támogatásáról biztosítja - fűzte hozzá.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Lázár János beszédében kitért arra is, hogy lezárult a Modern városok program, és jelentősen hozzájárult Magyarország gazdasági növekedéséhez az a 2500 milliárd forint forrás amelyhez az elmúlt 8 évben 23 megyei jogú város jutott.



Kaposvárról azt mondta, látható, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a város a programnak köszönhetően. Jelentősen nőttek az iparűzésiadó-bevételei, mindenkinek van munkája, aki dolgozni akar, uszoda, közösségi közlekedési központ épült, megújult a színház és gyorsforgalmi út köti össze a várost az M7-es autópályával.



"Megnyitottuk a lehetőséget a gazdasági fejlődés előtt, meggyőződésem, hogy egy 2024-es bölcs választás, amely nem lehet más, mint Szita Károly munkájának a folytatása, megalapozhatja, hogy minőségi szintugrásra kerüljön sor a munkahelyek és a fizetések vonatkozásában" - jegyezte meg.



Úgy vélte, Kaposvár előtt ezzel az infrastrukturális alappal az a feladat áll, hogy belépjen az elitklubba, ahova Debrecen, Győr és Székesfehérvár tartozik.



Lázár János szavai szerint ugyanakkor nemcsak a somogyi vármegyeszékhely, hanem Somogy is figyelmet érdemel.



Somogy déli része, ahogy Dél-Baranya, Dél-Bács, Békés, Csongrád, vagy Hajdú-Bihar keleti része az ország tartaléka, ahol még van növekedési, fejlődési, fejlesztési lehetőség - hangoztatta.



Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere azt mondta, Kaposvár Trianon utáni történelmében az elmúlt évtized volt a legeredményesebb évtized, és ebben óriási szerepe volt a Modern városok programnak, amelynek köszönhetően a somogyi vármegyeszékhely 199 milliárd forintból 10 beruházást valósított meg.



A településvezető a helyközi buszközlekedés fontosságára utalva elmondta, hogy a 60 ezer lakosú Kaposváron a munkanapok jelentős részében mintegy 120 ezer ember van, a vármegyeszékhelyen dolgozók 56 százaléka, valamint az általános és középiskolások jelentős része is a város környékéről érkezik, így nem mindegy, milyen az utazás minősége.



Az eseményen kiosztott sajtóanyagban szerepel, hogy a Volánbusz a 2018 óta tartó járműfiatalítási programjában a somogyi buszainak több mint harmadát lecserélve 80 busszal frissítette flottáját.



A 22 új autóbusz másfél milliárd forintba került, a járművek Kaposvár, Siófok, Nagyatád, Marcali és Barcs vonzáskörzetében állnak forgalomba.