NAK: Márton napon kiváló minőségű magyar libahús és libamáj kerülhet a fogyasztók tányérjára

2023.11.08 09:24 MTI

A madárinfluenza-járvány után ismét magára talált a hazai lúdágazat, az év második felében nagy lendületet vett a hízott liba felvásárlása és a vágás is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdán közzétett körképe szerint a közelgő Márton napon kiváló minőségű magyar libahús és libamáj kerülhet a hazai fogyasztók tányérjára.



A madárinfluenza-járvány két, egymást követő hulláma miatt 2023 első felében az utóbbi évek legalacsonyabb mennyiségét állította elő a lúdágazat, az év második felében azonban ismét felfutóban van a termelés, így remélhetőleg a közelgő Márton napon sem lesz hiány a hazai libahúsból - írták.



A Lúdszövetség adatai szerint az év első kilenc hónapjában 15 ezer tonna élő libát vágtak le a vágóhidakon, ami 17 százalékkal haladja meg az előző évi szintet.



A körkép kitért arra, hogy noha az év során a takarmányárak némiképp csökkentek, a fogyasztók mégis az előző évinél magasabb árszinten találkozhatnak a libahússal és a libamájjal a boltokban.



A libából készült termékek exkluzív, prémium kategóriába tartoznak, a baromfifélék közül a legmagasabb értéket képviselik. A hazai libahús termelésének jelentős része exportra kerül, hízott libamáj termelésben pedig Magyarország a világ élvonalába tartozik.



A Márton napi libafogyasztás évszázados hagyománya ma is él. Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon nagy evés-ivást rendeztek elődeink, hogy a következő esztendőben is bőségben legyen részük - idézte föl a NAK.