Gazdaság

A Wizz Air második alkalommal nyerte el Az év globális fenntartható légitársasága címet

A CAPA azokat a légitársaságokat és repülőtereket díjazza, amelyek az éghajlatváltozást üzletpolitikájuk fókuszába helyezik, és törekszenek a szén-dioxid-semlegességre. 2023.11.04 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Wizz Air második alkalommal nyerte el Az év globális fenntartható légitársasága címet a CAPA (Centre for Aviation) díjátadóján és ázsiai légiközlekedési csúcstalálkozóján Kuala Lumpurban - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.



A CAPA azokat a légitársaságokat és repülőtereket díjazza, amelyek az éghajlatváltozást üzletpolitikájuk fókuszába helyezik, és törekszenek a szén-dioxid-semlegességre.



A közlemény szerint a "Wizz Airt a fenntarthatóság iránti rendíthetetlen elköteleződése miatt ismerték el". Az európai ultradiszkont légitársaság a világ egyik legfiatalabb repülőgépflottáját üzemelteti. A 2023-as pénzügyi évben a Wizz Air utaskilométerenként 53,8 grammra csökkentette karbonkibocsátását, amely az előző pénzügyi évben nyújtott teljesítményéhez képest 11 százalékos csökkenés. Ennek elérése érdekében a cég nagy mértékben fektetett be flottájába, és a régebbi repülőgépeket a legújabb technológiájú Airbus A321neo gépekre cserélte, amelyek jelentős környezetvédelmi előnyöket kínálnak: a zajterhelés és nitrogén-oxid-kibocsátás csaknem 50 százalékkal, a szén-dioxid-kibocsátás 20 százalékkal kevesebb az előző típushoz képest.



Ezen felül a Wizz Air már kialakította fenntartható repülőgép-üzemanyagra (SAF) vonatkozó stratégiáját. A légitársaság 2023-ban, történetében először fektetett be 5 millió fontot egy brit bioüzemanyag-gyártó vállalatba, a Firefly-ba. Részt vett a CleanJoule, egy amerikai bioüzemanyaggal foglalkozó startup vállalkozás 50 millió dolláros támogatásában is, a SAF-kutatás és -fejlesztés ösztönzése miatt.



A közlemény idézte Váradi Józsefet, a Wizz Air vezérigazgatóját, aki elmondta:nagy megtiszteltetés számukra, hogy már a második egymást követő évben kapták meg a CAPA nemzetközi fenntarthatósági díját. Ez a győzelem elkötelezettségüket igazolja, amely szerint 2030-ig további 25 százalékkal csökkentik a szén-dioxid-intenzitásunkat - tette hozzá.



A Wizz Air jelenleg 189 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet. A 2023. március 31-ével végződött pénzügyi évben a légitársaság 51,1 millió utast szállított.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. értékesítésének nettó árbevétele 3,99 milliárd eurót tett ki a 2022. április 1-jétől 2023. március 31-ig tartó üzleti évében, míg egy évvel korábban 1,78 milliárd euró volt. A cég az elmúlt üzleti évében 400,19 millió euró veszteséggel zárt, a 2021-2022-es időszakban 18,32 millió euró volt a vesztesége.