Gazdaság

Évente akár 4 milliárd forintot is "eltúráznak" a pilisi erdőkben az odalátogatók

Évente akár 4 milliárd forintot is eltúráznak a magyarok a pilisi erdőkben a Corvinus Egyetem kutatói szerint, akik elsőként mérték fel a Pilisi bioszféra-rezervátum gazdasági értékét az utazásiköltség-módszer szerint.



Az MTI-nek pénteken eljuttatott közleményben ismertették, az adja meg a terület értékét, hogy az odalátogatók mennyi pénzt és időt szánnak a felkeresésére. Az eredmények szerint az egyik legnépszerűbb hazai kirándulóhely, a Pilisi bioszféra-rezervátumban a kirándulók erdei kikapcsolódásának pénzbeli értéke 2020-ban körülbelül 3,8 milliárd forint volt, ez 2023-ban mintegy 4,6 milliárd forintot tesz ki. Egy félnapos túrázás 2900 forintot, egy egész napos kirándulás 5000 forintot ér a kirándulóknak.



A kutatók megállapították, hogy a magyar erdők együttes rekreációs értéke mintegy 39 milliárd forint, amely az évente kitermelt fák piaci értékének ötöde. Hangsúlyozták: a társadalom ingyenesnek és gyakran magától értetődőnek veszi a természet által nyújtott előnyöket, pedig a zöld környezet megléte már korántsem evidens, segítheti azonban a természeti tőke elismerését, ha az értékét pénzben is kifejezik.



Széchy Anna, a tanulmány egyik szerzője a közleményben azt írta a nem piaci előnyök számszerűsítése segítheti a hatóságokat abban, hogy jobban megértsék a rekreációs szempontok fontosságát és figyelembe vegyék azokat erdőgazdálkodási döntéseikben.



A Corvinus kutatói kiszámították azt is, hogy egy átlagos magyarországi erdőlátogatás értéke 870 forint.