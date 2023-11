Gazdaság

A fiatalok is tartanak a mesterséges intelligenciától egy kutatás szerint

A fiatalok egyszerre optimisták is jövőjük megítélésében és félnek is a rájuk váró kihívásoktól, különösen a mesterséges intelligencia negatív hatásaitól, derül ki a Boston Consulting Group (BCG) felméréséből, amelyet a Brain Bar éves generációs kutatásának kereteiben végeztek el.



A BCG csütörtöki közleménye szerint a szeptemberi Brain Bar fesztivál résztvevőinek visszajelzései alapján a kommunikációs és vezetői képességek, a kreativitás, az innováció, a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség a karrier legfontosabb feltétele.



A válaszadó fiatalok 77 százaléka szerint az új technológiák elsajátítása fontosabb, mint a klasszikus tudásé, és 55 százalékuk úgy gondolja, hogy a számára szükséges készségek nagy részét nem a formális oktatáson keresztül fogja megszerezni. Összességében a válaszoló fiatalok több mint 40 százaléka tart a jövőtől, és bár 79 százalékuk összességében kedvezően ítéli meg a mesterséges intelligenciát, 49 százalék tart attól, hogy elbutulást okoz.



A közlemény szerint sokan számítanak mesterséges intelligencia alkotta valótlan hírek, médiatartalmak terjedésére. Káros következményei közé sorolták a katonai alkalmazást és a magánélet megfigyelését is, ugyanakkor elismerték, hogy segítheti az egészségügyet, olcsóbbá tehet költséges folyamatokat, segíthet az adminisztrációban, időigényes munkákat vehet át az embertől - tették hozzá.



A felmérésben az idei Brain Bar fesztivál 2163 vendége vett részt. A vizsgálat kérdésekre középiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pedagógusok válaszoltak - olvasható a közleményben.