Gazdaság

Ingatlan.com: élénkült a lakáspiac októberben

Egyre élénkebb a belföldi lakáspiac az októberi adatok alapján, elsősorban a kereslet erősödik - közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel.



Az előző hónap adatai szerint a kereslet országos szinten 17 százalékkal, Budapesten 22 százalékkal nőtt.



Vidéken Fejér, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyék vezetnek 24 és 30 százalék közötti emelkedéssel.



Az ingatlanközvetítő a csok plusz bejelentésével magyarázta a fellendülést, bár annak hosszabb távú hatásait szerintük még nem lehet pontosan látni. Az új állami lakástámogatásiprogram hatását mutatja, hogy a bejelentése utáni napokban a fővárosi ingatlanhirdetések iránt 20 százalékkal többen érdeklődtek - tették hozzá.



A közlemény szerint a kínálati oldal egyelőre kimaradt a fellendülésből, hiszen októberben az új hirdetések száma még csökkent is 12 százalékkal. A teljes hirdetésállomány ugyanakkor csaknem 20 százalékkal nagyobb, mint 2022 októberének végén, a vevők több mint 150 ezer hirdetésből válogathatnak.



Az ingatlan.com nem számít a jelentős kínálat gyors felszívódására, de úgy vélik, hogy a most kezdődő élénkülés 2024-re fokozódhat. Ennek jelei elsőként a nagyvárosokban látszanak majd, a keresletet a befektetői érdeklődés is fokozhatja - tették hozzá.