Válsághelyzet

GFM: az árfigyelő indulása óta 52 termékkategóriában csökkent az élelmiszerek átlagára

Az online árfigyelő indulása óta 52 termékkategóriában csökkent a megfigyelt élelmiszerek átlagára - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).



A közleményben felidézték, hogy a GFM szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal július 1-jén elindította az árfigyelő rendszert, amely majdnem négy hónapja támogatja a "háború, a szankciók és a multik árspekulációja miatt megemelkedett infláció letörését".



A platform az árak összehasonlíthatóságán keresztül támogatja a családok tudatosabb vásárlási döntéseit, miközben fokozza a versenyt a kiskereskedelmi üzletek között - húzták alá.



Azt írták, az eredmények egyértelműek: a szankciós élelmiszerinflációt már harmadára szorította vissza a kormány.



A közlemény szerint az árfigyelő hatékonyságát bizonyítja, hogy indulása óta a 62 termékkategóriából 52 esetében átlagosan 6,6 százalékkal csökkentek az átlagárak.



A megfigyelt élelmiszerek árainak július elejéhez képest mért mérséklődése közel 0,5 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve több mint 1,6 százalékpontos élelmiszerinflációt csökkentő hatással járhatott a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve - tették hozzá.



Kifejtették: a platform indulásához képest a tojás közel 23 százalékkal kerül kevesebbe, de emellett a lisztek, a spagetti és a margarin ára is 20 százalék körüli mértékben csökkent, a kenyerek és a tejtermékek átlagosan 8-9 százalékkal lettek olcsóbbak. A húsok közül leginkább a pulykamellfilé ára mérséklődött, közel 14 százalékkal, ugyanakkor a csirkecomb és a csirkeszárny is mintegy 9 százalékkal olcsóbb, mint július elején volt. A zöldségek átlagosan 13 százalékkal lettek olcsóbbak, de sok zöldség (kelkáposzta, fejes káposzta, fokhagyma, zöldpaprika, vöröshagyma, sárgarépa) ára több mint 15-20 százalékkal, a gyümölcsök ára pedig átlagosan 7 százalékkal csökkent.



Az elmúlt két hét során az átlagárak 27 termékkategóriában tovább mérséklődtek, a legnagyobb mértékben a kelkáposzta ára csökkent, több mint 20 százalékkal. A margarin és a kristálycukor 6 százalékkal olcsóbb lett, illetve a húsok közül a sertéscomb, a csirkecomb és az egész csirke ára is mintegy 3 százalékkal mérséklődött - sorolták a közleményben.

Hozzátették: az árak csökkenését a kormányzat által június 1-jétől elindított, illetve augusztus 1-jével kibővített kötelező akciózás is támogatta.



Az online platform népszerűségét bizonyítja, hogy az elindulása óta már több mint 1,3 millió látogatója volt. A szabadszavas keresések száma meghaladta a 800 ezret, amelyek során az elmúlt két hét során legtöbbször a csirkemell, cukor, sajt, tej és burgonya szavakra kerestek az árfigyelőt felkeresők - írták.



Emlékeztettek arra, hogy az árfigyelő rendszer augusztus végén többfunkciós, szabadon összeállítható és megosztható bevásárlólistával bővült. Szeptember végétől pedig már arra is lehetőség van, hogy a fogyasztók akár a vizuális térképes boltszűrő funkció használatával kiválasszák a kedvenc üzleteiket és az ott megvásárolható termékek alapján állítsák össze bevásárlólistájukat.



A legújabb funkciók még nagyobb segítséget nyújtanak a fogyasztóknak a vásárlási döntéseik meghozatalában, illetve fokozzák a versenyt a kiskereskedelmi szektorban, hozzájárulva az infláció további csökkenéséhez - olvasható a GFM közleményében.