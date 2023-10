Turizmus

Kilátót adtak át a Zselic legmagasabb pontján

Új kilátót adtak át a Zselic legmagasabb pontján, a baranyai Bakóca község szomszédságában található Hollófészek (358 méter) elnevezésű magaslaton csütörtökön.



Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkára a Baranya és Somogy vármegye határán elterülő dombság legújabb attrakciójának átadóünnepségén kiemelte: értékelni kell a tényt, hogy amíg a világban "tőlünk keletre és délre ropognak a fegyverek, robbannak a bombák, (.) és épületek dőlnek romba", Somogy és Baranya határán kilátót adhatnak át.



Az államtitkár szerint egy tájba illő kilátó létesült, "kitüntetett, elégedettséget és örömet okozó hely", onnan végig tekintve reményei szerint sok ember "nyugodt szívvel és teljes bizonyossággal jelentheti ki, hogy szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagyvilág" - fogalmazott az államtitkár.



Nagy Csaba (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője Szatyor Győző népi iparművész munkásságát méltatta, akinek koncepciótervei alapján készült a létesítmény hét évvel az ötlet megszületését követően.



Őri László (Fidesz-KDNP), a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke kiemelte: a "kincses" Baranya egyedülálló épített és természeti értékekkel rendelkezik.



Közölte: a ciklus során a zselici Hollófészek magaslat mellett a vármegye másik emblematikus pontján, a Mecsek legmagasabb hegyén, a Zengőn is létesült egy kilátó, amely az egyik leglátogatottabb baranyai turisztikai célponttá vált.



E beruházások azt bizonyítják, hogy a vármegyei önkormányzat jó gazdája a térségi projekteknek, hiszen a turizmus élénkítését szolgáló beruházások - emelte ki.



A tölgyfa szerkezetű, hagyományos ácskötések és mérnöki acél szerelvényes kötések kombinációjával létrejött, 28 méter magas, kilencszintes kilátó az országos kéktúra útvonalán helyezkedik el.



A Baranya Vármegyei Önkormányzat a beruházást egy, a Terület- és településfejlesztési operatív programban (Top) elnyert pályázat részeként valósította meg.



A 130 millió forintos projekt másik elemeként megújult a közeli, a dohányzás történetének emlékeit bemutató ibafai pipakiállítás is, amely korszerű múzeumtechnológiai eszközök alkalmazásával, interaktív módon mutatja be a Janus Pannonius Múzeum és a Pécsi Egyházmegye gyűjteményét.