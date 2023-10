Gazdaság

Nem fizették ki a 40 milliós bírságot - már a NAV-nál van a Norbi Update elleni végrehajtás ügye

A GVH május elején állapította meg, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat. 2023.10.20

Miután Schobert Norbert nem fizette be a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kiszabott 40 millió forintos bírságot, a GVH a végrehajtás foganatosítását átadta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) - közölte a versenyhivatal a növekedés.hu-val.



A GVH május elején állapította meg, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat, többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről. A versenyhivatal akkor azt írta, hogy a vállalkozás együttműködött a hatósággal és elismerte a jogsértést, emiatt 40 millió forintra mérsékelték a bírságot. Júniusban kiderült, hogy Schobert cége a harmincnapos határidő lejártával, részletfizetési lehetőség mellett sem fizette meg a pénzbírság első részletét, ezért a GVH Versenytanácsának el kellett rendelnie a teljes bírságösszeg végrehajtását. Emellett cég a magasabb összegű bírság elkerülése érdekében vállalt megfelelési programot sem igazolta határidőben, ezért mintegy 23 millió forintos végrehajtási bírságot is kiszabtak rá.



"Tekintettel arra, hogy a vállalkozás nem teljesítette a törvényben előírt fizetési kötelezettségét, a GVH a végrehajtás foganatosítását átadta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak" - közölte a növekedés.hu kérdésére GVH. Hozzátették: a versenyhatóságnak jelenleg nincs pontos információja a kiszabott bírság, illetve végrehajtási bírság behajtásáról, vagy a végrehajtás sikerességéről. A lap kereste Schobertet, de cikkük megjelenésééig nem kaptak választ.



Schobert Norbert korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte példát akarnak vele statuálni, ezért bírságolták meg. Schobert szerint "részben a túlzottan szigorú EU-s szabályok" tehetnek a büntetésről, a GVH ezzel kapcsolatban a növekedés.hu-nak azt mondta, "a legutóbbi eljárásban megállapított és a vállalkozás által is elismert, megtévesztő magatartások egy része - így a megalapozatlan piacelsőségi állítások, illetve a termékek egyes lényeges jellemzőinek jogsértő elhallgatása - nem volt összefüggésben az élelmiszerekre vonatkozó uniós ágazati szabályozással".