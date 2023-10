Turizmus

MTÜ: a szállodák lehetnek az őszi hosszú hétvége nyertesei

A belföldi vendégek közel háromnegyede, míg a külföldi turisták valamivel több mint fele száll majd meg szállodákban. 2023.10.19 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szállodák lehetnek az őszi hosszú hétvége nyertesei, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a lefoglalt vendégéjszakák 65 százaléka hotelekbe szól az október 20-23. közötti hosszú hétvégére - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerdán az MTI-vel.



Kiemelték, a belföldi vendégek közel háromnegyede, míg a külföldi turisták valamivel több mint fele száll majd meg szállodákban.



Ismertetik, hogy a 4 csillagos hotelekben lesz a legtöbb vendég. Eddig közel 350 ezer foglalás érkezett a magyar szálláshelyekre, amely 7 százalékkal több mint az előző év azonos időszakában.



Az október 23-i hosszú hétvégére (október 20-23. között) 324 ezer vendégéjszaka-foglalás érkezett eddig a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba - ez 7 százalékkal jobb a tavalyi előfoglalási számoknál. A lefoglalt éjszakák mintegy kétharmada, 63 százaléka belföldi vendégektől származik és 62 százaléka vidéki szálláshelyekre szól - részletezték.



Kitértek arra, hogy a fővárosban a nemzetközi vendégek lesznek túlsúlyban, a budapesti vendégéjszakák majdnem kétharmada (65 százalék) külföldi turistákhoz köthető. Vidéken belföldi vendégekkel telnek majd meg a szálláshelyek, a foglalásokat 79 százalékban hazai utazók indították.



A fő küldőpiacok közül Németországból jönnek a legtöbben Magyarországra, de az Egyesült Királyságból, Csehországból, Spanyolországból és Olaszországból érkezők száma is kimagasló - írja az MTÜ közleményében.



Az előfoglalások alapján a turisztikai térségek közül a Balaton ígérkezik a legnépszerűbbnek az országhatáron kívülről és belülről érkezők körében is, a turisztikai térségekbe szóló vendégéjszakák több mint negyedét itt regisztrálták. A Mátra-Bükk és Budapest környékén sok belföldi utazó lesz, Bük és Sárvár környékén, illetve a Mátra-Bükkben pedig külföldiek pihennek majd zömmel.



A hazai vendégek Zalakaros, Hévíz és Hajdúszoboszló felé veszik majd többségében az irányt, és a külföldiek is hasonlóan választanak, közülük legnagyobb számban Hévízt, Büköt és Hajdúszoboszlót keresik fel - tájékoztatott a Magyar Turisztikai Ügynökség.