Gazdaság

Szijjártó: Magyarország hamarosan a világ második legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója lesz

A világ tíz legnagyobb elektromos akkumulátorgyártójának mindegyike keleti vállalat, amelyek közül már öt is elkötelezte magát Magyarország mellett, a szektor legnagyobb cége, a kínai CATL is. 2023.10.18 12:15 MTI

Magyarország a keleti vállalatok beruházásainak köszönhetően ma a negyedik helyen áll az elektromos akkumulátorok gyártása terén, de hamarosan feljön a második helyre a globális rangsorban - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pekingben.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Egy övezet, egy út kezdeményezés nemzetközi fórumán arról számolt be, hogy a Kelet és Nyugat közötti, kölcsönösen előnyös együttműködésre Magyarország a legjobb példa, amely óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy a beruházások fontos találkozási pontjává váljon mindkét irányból.



Rámutatott, hogy hazánkban mind a három német prémium autómárka gyártóbázissal fog rendelkezni. Emellett pedig kiemelte, hogy a világ tíz legnagyobb elektromos akkumulátorgyártójának mindegyike keleti vállalat, amelyek közül már öt is elkötelezte magát Magyarország mellett, a szektor legnagyobb cége, a kínai CATL is.



Ennek köszönhető az, hogy ugyan Magyarország a lakosságszámát tekintve csak 95. a világon, a globális rangsorban az akkumulátorgyártási kapacitást illetően jelenleg a negyedik helyen áll, rövidesen pedig fel fog jönni a második helyre - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



"Hogy miért nem azt a célt tűztük ki, hogy világelsők legyünk, annak az az oka, hogy a világelső Kína" - fogalmazott.