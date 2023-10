Gazdaság

AM: uniós oltalmat kapott a Lajta sajt

Az Európai Bizottság újabb magyar sajt elnevezését jegyezte be, ezzel 86-ra emelkedett az uniós oltalom alatt álló magyar földrajzi árujelzők száma, így már 33 élelmiszer, 38 bor és 15 pálinka elnevezése védett az EU területén - közölte az Agrárminisztérium (AM) pénteken az MTI-vel.



A tárca tájékoztatása szerint a Lajta sajt nevét a Lajta folyóról kapta, amely Győr-Moson-Sopron vármegyében, Mosonmagyaróvárnál ömlik a Mosoni-Dunába. Ezen a földrajzi területen a 20. század első felében szerencsésen találkozott a magas színvonalú tejtermelés a kiváló szellemi tudásbázissal, ennek köszönhetjük az 1930-as években kidolgozott egyedi gyártástechnológiáját - írták.



A Lajta sajt minősége szempontjából meghatározó művelet a sajt földrajzi területen történő, speciális szaktudást igénylő érlelése. A magas páratartalom és a kizárólag fenyőfából készített deszkákon történő, 2 hétig tartó érlelés garantálja a "rúzsflóra" kifejlődését a friss sajtokon.



A Lajta sajt hírnevét egyedülálló ízének, zamatának, rendkívül kellemes, szájban elomló állományának, valamint állandó minőségének köszönheti. A sajtkedvelő ínyencek kedvelt csemegéje, amely számos szakmai elismerésben részesült, 2011 óta viseli a HÍR védjegyet - ismertette az AM.



A földrajzi árujelző oltalom a jogi védelmen túl növeli a termék megkülönböztethetőségét a kereskedelemben, valamint segíti a fogyasztót a vásárlási döntés meghozatalában, az előállítót pedig terméke népszerűsítésében - emelte ki a tárca.



A földrajzi árujelzős agrártermékekről további információ érhető el a www.gi.kormany.hu honlapon.