Kereskedelem

Ismét mennyiségi korlátozást vezetett be a Tesco

Az Árfigyelő szerint a Tesco augusztus óta a felületen szereplő versenytársakkal összehasonlítva a legalacsonyabban tartja a csirkemellfilé árát, és ennek most következményei is lesznek.



A cég közleménye szerint a csirkemellfilét is magukban foglaló ex-árstopos termékek igen kedvező árképzése miatt ezekre az árucikkekre nagy az érdeklődés, a Tesco ezért október 12-től korlátozást vezet be az egyszerre vásárolható mennyiségekre vonatkozóan.



"A limit mind a versenytársak korlátozásaihoz, mind pedig a hatósági árak idején engedélyezett mennyiségekhez képest magasabb, és bőven fedezi a háztartások heti igényét" - fogalmaztak.



Hogy konkrétan milyen mennyiségi korlátozások vannak életben csütörtöktől, arra nem tértek ki a tájékoztatásban.