Világgazdaság

A legalább 100 millió dolláros vagyonnal rendelkezők száma a világon 12 százalékkal nőtt egy év alatt

Világszerte 28 ezer 420 olyan embernek volt legalább 100 millió dolláros vagyona idén júniusban, ez 12 százalékos növekedés egy év alatt - állapítja meg a Henley & Partners tanácsadó cég friss tanulmányában, amely a honlapján olvasható.



Legtöbbjük, 38 százalékuk (10 ezer 660 ember) az Egyesült Államokban élt. A listán a második helyen Kína állt 8 százalékkal, (2358 fővel). Négy százalékkal a harmadik Németország, ahol a legalább százmillió dollár vagyonnal rendelkezők száma 1050.



A városok rangsorát New York vezeti (775 emberrel). A második és harmadik helyen is amerikai szerepel: 692 fővel San Francisco és környéke, majd Los Angeles (504).



Az európai városok közül London (388) végzett az élen, így a negyedik helyet szerezte meg az összesített listán, amelyen az ötödik Peking (365), a hatodik szintén kínai: Sanghaj (332).



A százmilliomosok számának 20 év alatti drámai növekedése nagyrészt a tartósan alacsony kamatoknak köszönhető, ami növelte a tárgyi eszközök és immateriális javak értékét. A másik ok az Egyesült Államok és Ázsia gazdasági növekedése volt - vélték szakértők.



Ezek a tényezők különösen jelentős szerepet játszottak a milliárdosok számának növekedésében is. Számuk a 2003. évi kevesebb mint 500-ról idén 2600-ra emelkedett, azaz húsz év alatt több mint ötszörösére nőtt. A milliárdosok legtöbbje, 69, San Franciscóban és környékén él. A lista második helyén New York áll 62 milliárdossal, illetve 44-44 milliárdos van Los Angelesben és Pekingben. Európában London vezeti a milliárdosok listáját 36 személlyel.



A gazdasági körülmények jelenlegi változásai, köztük a kamatok emelkedése valószínűleg a százmilliomosok száma növekedési ütemének lassulását okozza. A Henley előrejelzése szerint a következő tíz évben az ilyen vagyonnal rendelkezők száma 38 százalékkal, mintegy 39 ezerre nő.