Csaknem 70 helyszínen várja a látogatókat idén Erőművek éjszakája

Az érdeklődők megismerhetik az erőművek, fűtőművek, hulladékfeldolgozók és a közműszolgáltatók tevékenységét, a villamosenergia, a távhő és az ivóvíz előállításának műszaki hátterét.

Csaknem 70 helyszínen várja a látogatókat különleges programokkal az Erőművek éjszakája október 27-én, amikor a Paksi Atomerőmű és a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló is látogatható lesz - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerdán az MTI-vel.



Az érdeklődők megismerhetik az erőművek, fűtőművek, hulladékfeldolgozók és a közműszolgáltatók tevékenységét, a villamosenergia, a távhő és az ivóvíz előállításának műszaki hátterét. A szervezők ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a környezeti erőforrásokkal tudatosan kell gazdálkodni - írták a kezdeményezést.



Az atomerőműben a regisztrált látogatók kísérővel a látogatóközpont kiállítása mellett az üzemi területen egy előre meghatározott útvonalat járhatnak be; egyebek között a látogatófolyosókról betekinthetnek a blokkvezénylőbe, a reaktorcsarnokba, és rövid sétát tehetnek a turbinacsarnok egyik turbinagenerátora körül - írták közleményükben.



A közönséget - szintén regisztráció után - az Atomenergetikai Múzeum látványos fizika kísérletekkel fogadja, amelyek játékos formában ismertetnek meg a tudománnyal.



Tájékoztatásuk szerint az atomerőmű a kis és közepes aktivitású hulladékait fogadó bátaapáti létesítményben az érdeklődők beléphetnek az ellenőrzött zónába, a 340 millió éves gránit kőzetben kialakított tárolóba. A mélyben láthatják az első tárolókamrát, amely már megtelt hulladékcsomagokkal, illetve a második tárolókamrát, amely készen áll az új, kompakt hulladékcsomagokat fogadására - tették hozzá.



A közlemény kiemeli: a Paksi Atomerőmű csaknem negyven éve biztosítja Magyarország villamosenergia-szükségletének jelentős hányadát, az országban megtermelt villamos energia csaknem felét állítja elő, és a teljes magyar fogyasztás harmadát adja.



A közlemény szerint idén is több ezer résztvevőt várnak az eseményre, amellyel egy időben a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) a Távhőszolgáltatás napjának szakmai, közösségi és fenntarthatósági programjaival fogadja a látogatókat.



Az Erőművek éjszakáját idén negyedik alkalommal rendezi meg a MEKH. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell a programokra. A szerdán megnyílt jelentkezési felület a helyszínekkel együtt az esemény honlapján érhető el, a MEKH közösségi oldalán pedig programajánló videókat tettek közzé - áll a közleményben.