Gazdaság

A Magyar Posta átadta az 500. postaautomatáját

Fotó: MTI/Soós Lajos

A budapesti Etele Plázában helyezte üzembe ötszázadik csomagautomatáját a Magyar Posta. A hálózat bővítése folyamatos, jövőre további 150 automatát helyeznek el országszerte - mondta el a cég elnök-vezérigazgatója szerdán a helyszínen.



Balczó Barnabás arról is beszélt, hogy ugyancsak szerdán nyílik meg a Magyar Posta századik új típusú postapartnere is a Somogy vármegyei Csökölyön. A postákat, mobilpostákat és a folyamatosan bővülő postapartner hálózatot együttvéve már 3200 helyen szolgálja ki ügyfeleit a cég - tette hozzá.



Az új partneri modellt a Magyar Posta 2023-as sikerprogramjának tekintik: a februártól elérhető új partneri együttműködés meghirdetése óta a társaság már 210 partnerrel kötött szerződést, amelyek kétharmada jellemzően 1500 lakosúnál kisebb település önkormányzata, egyharmada pedig helyi vállalkozás, élelmiszerbolt vagy gyógyszertár.



Október 15-től - az Országos Foglalkoztatási Alap Nonprofit Kft.-vel történő együttműködésben - vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatást is igényelhetnek a Magyar Posta új típusú postapartnerei 6 hónapra, melynek összege munkavállalónként havonta 125 ezer forint.



A vezérigazgató ismertette: a Magyar Posta a megfelelő pillanatban ismerte fel az úgynevezett házon kívüli kézbesítés fontosságát és jelentőségét. A nemzetközi tendenciákkal összhangban az elsők között telepítettek Magyarországon csomagautomatákat. A vállalat részesedése a csomagautomata-piacon 35 százalékos, ezt azonban növelni szeretnék. Tőkeigényes fejlesztésről van szó, ráadásul átalakulóban van a piac is, ahogy egyre növekszik az e-kereskedelem - tette hozzá a vezérigazgató.



Balczó Barnabás hangsúlyozta: az automaták népszerűsége arra ösztönzi a Magyar Postát, hogy folyamatosan bővítsék a hálózatot. Az MPL automatái egyenlő arányban oszlanak meg a főváros, az agglomeráció, illetve a vidéki nagyvárások között.



A Magyar Posta hármas célt követ: az elérhetőséget, a gyorsaságot és a versenyképességet, a szolgáltatás nem lesz drágább, mint a versenytársaké - emelte ki.