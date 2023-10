Fogyasztóvédelem

Eredményes volt a GVH eljárása, szinte minden vállalását teljesítette az LG

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében vizsgálta, hogy az LG Electronics Magyar Kft. (LG) teljesítette-e egy korábbi eljárás során tett vállalásait. A GVH megállapította, hogy korábbi eljárása eredményes volt, a vállalkozás döntő részben javította a feltárt problémákat - jelentette be szerdai közleményében a hivatal.



A nemzeti versenyhatóság eredeti eljárása annak vizsgálatára indult, hogy az LG magyar nyelvű honlapja megfelelően tájékoztatta-e a fogyasztókat egyes mobiltelefon-készülékei víz-, por- és ütésállóságáról, vagy megtévesztette-e ezekkel kapcsolatos állításaival a magyar fogyasztókat. Az eljárás 2020 őszén a vállalkozás önkéntes kötelezettségvállalásának elfogadásával zárult, mely szerint az LG pontosabban fogja tájékoztatni a fogyasztókat készülékei tulajdonságairól.



A GVH a kötelezettségvállalások teljesítését következetesen vizsgálja. A most lezárult utóvizsgálat során a versenyhatóság megállapította, hogy eredeti eljárása eredményes volt, az LG döntő részben teljesítette vállalásait, egyértelműsítette a készülékeivel kapcsolatos tájékoztatásait abban az időszakban, amikor még jelen volt a mobiltelefonok piacán (ahonnan a vállalkozás később, 2021 végén kivonult).



A vállalások maradéktalan teljesítését ugyanakkor nem lehetett megállapítani, mivel a cég kisebb hiányosságokat követett el - hangsúlyozta a GVH. Tekintettel arra, hogy az LG nem minősül kis- és középvállalkozásnak így a GVH az irányadó szabályok szerint a hiányos teljesítés esetében mindig bírságot szab ki. Az LG az eljárás során együttműködött a GVH-val - a tényeket nem vitatta, és a jogorvoslatról is lemondott -, így a nemzeti versenyhatóság, a bírságot 20 százalékkal csökkentve, 1,2 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.



Az ügy arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak - a GVH-val való együttműködés mellett - különösen ügyelniük kell arra, hogy az önként vállalt, és a versenyhatóság által kötelezővé tett vállalásoknak maradéktalanul megfeleljenek - hangsúlyozta a versenyhatóság.