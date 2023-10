Gazdaság

Lázár János: a magyar gazdaság motorját jelenthetik a családi vállalkozások

Fotó: MTI/Rosta Tibor

A magyar gazdaság motorját jelenthetik azok a családi vállalkozások, melyekben van növekedési potenciál - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter csütörtökön Szegeden.



Lázár János a Goodwill Pharma Nyrt. gyógyszeripari vállalkozás fejlesztéseit bemutató rendezvényen hozzátette, ezért döntött úgy a kormány, hogy az európai uniós és a hazai források jelentős részét arra igyekszik fölhasználni most és a közeljövőben, hogy támogassa a növekedésre képes, exportorientált, a kutatás-fejlesztésben is aktív magyar tulajdonban lévő vállalkozásokat.



Az ország különböző pontjaira települő high-tech autóipari vállalkozások mellett a politikus az élelmiszer- illetve a gyógyszeripart említette, melyek jelentős fejlődést hozhatnak Pécs, Szeged és Debrecen környékének.



Szegeden megvannak a feltételei mind az élelmiszer-, mind a gyógyszeripari fejlesztésnek. A város kitörési pontja lehet, hogy a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) meglévő tudás üzleti eredménnyé válik. Ennek megvalósítására eddig kevesen voltak készek és képesek - fogalmazott a miniszter. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány kész minden támogatást megadni, hogy az alapítványi fenntartásban működő SZTE és a régió gazdaság szereplői a korábbiaknál sokkal hatékonyabban kapcsolódjanak össze.



A kormány különösen fontosnak tartja, hogy Szeged számára is megtalálja Magyarországon a gazdaság világában a helyet. Ez lehet multinacionális ipari nagytőke beruházása, de lehet regionális élelmiszeripari vagy egyetemi bázisra alapuló fejlesztés is, mely a városnak lehetőséget biztosít a növekedésre - jelentette ki Lázár János.



A kormány a politika széljárásától függetlenül kész támogatást nyújtani az olyan településeknek, ahol megvannak a növekedés feltételei. Az ország déli részében csak kiemelt kormányzati támogatás mellett lehet megvalósítani a szükséges fejlesztéseket, mert az ipari szektor önmagában nem elég tőkeerős ahhoz, hogy nemzetközi versenyképességre tegyen szert - közölte a miniszer.



Lázár János szerint az életmódhoz kapcsolódó iparágakban a magyar tudásnak, innovációnak van helye. A társadalomnak és a gazdaságnak óriási érdeke fűződik ahhoz, hogy minél nagyobb hangsúly essen a prevencióra.



Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma Nyrt. elnök-vezérigazgatója közölte, a cég 3,534 milliárd forintos beruházással Szegeden három helyszínen valósít meg fejlesztéseket. A 2024 végére elkészülő beruházások költségeinek fele származik feltételesen vissza nem térítendő uniós és hazai forrásból.



A cég jelentősen bővíti raktárkapacitását, kutatás-fejlesztési és innovációs központot, valamint folyékony termékeket gyártó üzemet épít és egy új központi irodát alakít ki. Emellett a vállalkozás új vállalatirányítási rendszert vezetett be.

A Goodwill Pharma a gyógyszeriparban több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező, dinamikusan fejlődő, szegedi központú cégcsoport. Magyarországi vállalkozásként indult, majd multinacionális piaci szereplővé vált a gyógyszeripar területén a kelet-közép-európai országokban. A cégcsoport 12 országban van jelen, legnagyobb exportpiaca Szerbia, de a Goodwill Pharma Nyrt.-nek leányvállalata működik még Horvátországban, Boszniában, Montenegróban, Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában. A cégcsoport fő tevékenységei közé tartozik az étrend-kiegészítők fejlesztése, gyártása, gyógyszergyártás, gyógyszer-törzskönyvezés, logisztika és disztribúció, teljes körű gyógyszermarketing, orvosi gyógyszerismertetés.



A cég részvényeit 2022. december 29-én regisztrálták a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piacára, azonban az aktív kereskedés a mai napig nem kezdődött meg. A vállalkozás törzsrészvényei az elnök-vezérigazgató és családtagjai tulajdonában vannak.



A Goodwill Pharma Nyrt. BÉT honlapján közzétett első féléves konszolidált eredménykimutatása szerint a cég értékesítésből származó nettó árbevétele az idei év első hat hónapjában 7,106 milliárd forint volt, ami több mint 16 százalékkal haladta meg 2022 azonos időszakának adatát. A bevétel több mint 37 százaléka származott exportból. A beszámoló szerint a cégcsoport termékstruktúrájában a saját fejlesztésű és gyártású portfólió aránya tovább emelkedett. A cég adózott eredménye a tavalyi első fél évben 647 millió, 2023 első hat hónapjában 820 millió forint volt.