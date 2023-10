Gazdaság

A GVH videóval mutatja be az Árfigyelő térképes boltszűrő funkciójának működését

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) videóval mutatja be az Árfigyelő legújabb, térképes boltszűrő funkciójának működését és előnyeit - közölte a GVH szerdán az MTI-vel.



Kiemelték, az Árfigyelő rendszer már arra is lehetőséget ad, hogy a látogatók előre kiválasszák a kedvenc boltjaikat, majd a kiválasztott üzletekben megvásárolható termékek között keressenek, illetve ez alapján állítsák össze a napi bevásárlólistájukat. A vizuális térképes boltszűrő funkció használatával, az aktuális tartózkodási hely megadásával - az erre szolgáló ikonra klikkelve - a vásárlók a közvetlen környezetükben található boltokat térképre helyezhetik, majd az ezekben a boltokban kapható termékek aktuális napi árait összehasonlíthatják.



A térképes boltszűrő és a kedvenc boltok beállításának lehetősége várhatóan tovább élénkíti az elmúlt hónapokban kibontakozott piaci versenyt, azáltal, hogy erősíti a helyi mikropiaci árversenyt az egymás közelében található kiskereskedelmi boltok között. Az új funkció az egyes üzletek árainak a korábbinál is jobb átláthatóságával további napi versenyre ösztönözheti a kereskedelmi láncokat, így hozzájárulhat az élelmiszer-infláció további csökkentéséhez.



A július elseje óta elérhető online Árfigyelő 62 termékcsoport többszáz termékének napi árát mutatja meg, hat kiskereskedelmi lánc mintegy 1200 boltjában - olvasható a GVH közleményében.