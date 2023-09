Gazdaság

Magyar Suzuki: Esztergomban elkészült az 500 ezredik S-CROSS

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Suzuki: legördült az esztergomi gyártósorról az 500 ezredik S-CROSS - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.



A szeptember 28-án elkészült modell hibrid és automata váltós.



Felidézték, hogy tíz évvel ezelőtt mutatta be, majd kezdte gyártani a Magyar Suzuki esztergomi gyárában a japán autóipari vállalat az SX4 S-CROSS C-kategóriás crossover modellt, amely 2021-ben hagyta el az SX4 megnevezést.



Közölték, hogy míg a 2013-as és a 2016-os modelleket még hagyományos benzinmotorral lehetett megvásárolni, a Magyar Suzuki 2020 óta az európai piacokra már csak hibrid meghajtással értékesít S-CROSS-t. Mindez része annak a fenntarthatósági törekvésnek is, amely szerint a Suzuki Csoport 2050-re világszerte karbonsemleges üzemekkel és portfólióval szeretné kiszolgálni a vásárlókat.



A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. A cég partnereinek, beszállítóinak, valamint a 78 tagú országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően hozzávetőlegesen 10 000 munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá.



Az esztergomi gyár 1992 októberében kezdte meg a termelést. Itt készülnek - már hibrid változatban is - a Vitara és az új S-CROSS modellek. A vállalat olyan távoli országokba is szállít, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Japán. A magyarországi és nemzetközi piacra készülő gépjárművek gyártásán kívül a társaság importált Suzuki gépkocsik, motorkerékpárok és hajómotorok értékesítésével is foglalkozik.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Suzuki Zrt. nettó árbevétele tavaly 2,14 milliárd euró volt, egy évvel korábban pedig 1,75 milliárd eurót tett ki. A társaság 2022-ben 22,65 millió euró nyereséggel zárt, míg 2021-ben 48,87 millió euró volt az adózott eredménye.