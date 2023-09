Világgazdaság

Brit miniszterelnök: a gyerekek jövőbeni energiaellátási biztonsága nem függhet külföldi diktátoroktól

Rishi Sunak brit miniszterelnök szerint azért volt szükség a legnagyobb, művelés alatt még nem álló brit tengeri nyersolajlelőhely kiaknázásának engedélyezésére, mert a gyerekek nem nőhetnek fel úgy, hogy energiaellátási biztonságuk Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz hasonló "külföldi diktátoroktól függ".



Sunak a BBC brit közszolgálati televízió skóciai adásának nyilatkozva csütörtök este kijelentette: ő is azt pártolja, hogy Nagy-Britannia minél nagyobb mértékben fedezze energiaigényeit tengeri szélerőművekkel vagy nukleáris energia felhasználásával, de az átmeneti időszakban a szénhidrogén-alapú energiahordozókat is import helyett hazai forrásból kell beszerezni.



A brit kormányfő nyilatkozatának előzményeként a Nagy-Britanniát megillető északi-tengeri szénhidrogénvagyon kitermelésének szabályozásáért felelős felügyeleti szerv (North Sea Transition Authority, NSTA) engedélyezte a kitermelés megkezdését a skóciai Shetland-szigetektől északnyugatra fekvő Rosebank lelőhelyen.



A koncesszió két tulajdonosa, a norvég állami tulajdonban lévő Equinor és a Londoni Értéktőzsdén jegyzett brit Ithaca Energy várhatóan 2027-től lát hozzá az olajmező kiaknázásához.



Az Északi-tenger és az Atlanti-óceán földrajzi határvidékén fekvő Rosebank az eddigi feltáró vizsgálatokra alapozott becslések szerint 300-500 millió hordó nyersolajat rejthet. Az Equinor jelenleg 325 millió hordónyi olaj kitermelését tervezi a mező alatti tengeri talapzatból.



A lelőhely művelésének engedélyezési eljárását folyamatos tiltakozások kísérték a környezetvédő csoportok részéről.



A konzervatív párti brit kormány azonban már korábban jelezte, hogy a brit gazdaság energiaimport-függésének csökkentése végett több száz új északi-tengeri olaj- és földgázkitermelési engedély kiadását tervezi, azzal együtt is, hogy meghirdetett célja változatlanul a brit gazdaság nettó karbonsemlegessé válása 2050-re.



Rishi Sunak az új kitermelési engedélyek tervének néhány héttel ezelőtti bejelentésében úgy fogalmazott, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió óta minden eddiginél fontosabbá vált Nagy-Britannia energiaellátási biztonságának megőrzése, és ebben kulcsszerepük van az északi-tengeri lelőhelyeknek.



Sunak az új engedélyek tervéről szóló parlamenti tájékoztatójában is azt mondta: az elsődleges cél az, hogy "Nagy-Britanniából lehessen fedezni Nagy-Britannia energiaigényét", mindenekelőtt azért, hogy "a Putyinhoz hasonló zsarnokok" a jövőben ne használhassák zsarolásra alkalmas fegyverként az energiahordozókat.