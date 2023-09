Gazdaság

Szijjártó: a LEGO 54 milliárd forintos beruházással 300 új munkahelyet hoz létre Nyíregyházán

A LEGO mintegy 54 milliárd forintos beruházással 300 új munkahelyet hoz létre Nyíregyházán, illetve a napelemparkját is bővíteni fogja és geotermikus projektet tervez - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nyíregyházán.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a dán tulajdonosi hátterű LEGO Manufacturing Kft. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a cég 54 milliárd forint értékben bővíti csomagoló- és raktárkapacitásait a 2023-2025-ös időszakban. A fejlesztést az állam 4,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.



Beszédében kiemelte, hogy a játékgyártónak fontos célja a környezetbarát működés, ezért a jövőben a napelempark bővítését, a geotermikus energiahasználatot célzó beruházásokra is sor fog kerülni, ami megerősíti Magyarország pozícióját a világ azon húsz állama között, amelyek károsanyag-kibocsátásuk csökkentése mellett képesek a gazdasági teljesítményük növelésére.



A miniszter szólt az utóbbi évek nehézségeiről, kitérve a világgazdasági rend megbomlására, a különböző válságok drámai következményeire, és leszögezte, hogy ezen körülmények közepette figyelemre méltó igazán a magyar gazdaság sikere.



Emlékeztetett, hogy tavaly a krízis ellenére is csúcsot javított a foglalkoztatottság, a beruházások és az export. "Ennél már csak az örömtelibb, hogy azt is elmondhatjuk, hogy idén valószínűleg mind a három rekord meg fog dőlni, dacára annak, hogy rendkívül inflációs nyomással kellett számolni egész évben" - mondta.



"Az idei év végére megduplázzuk a valaha mért legmagasabb beruházási összeget. A tavalyi 6,5 milliárd eurós rekordot idén 13 milliárd eurós rekord fogja követni. Az export növekedése eddig 10 százalékos mértékű, és az eddig a beruházásösztönzési rendszeren keresztül behozott beruházások 50 százalékkal több munkahelyet teremtettek, mint a tavalyi esztendőben" - tette hozzá.



Szijjártó Péter leszögezte: jó remény van arra, hogy az infláció letörését követően jövőre megtörténhet a gazdasági növekedés újraépítése is.



"Nyilvánvalóan ez a teljesítmény lehetetlen lett volna, ha a nemzetközi beruházói, nemzetközi vállalati bizalom nem lenne töretlen Magyarország iránt" - hangsúlyozta.



"Sokszor halljuk, látjuk a hitelminősítő intézetek filozofikus megközelítését a befektetői bizalomról. Mi, akik két lábbal állunk a földön, s bizonyára nem vagyunk ennyire műveltek gazdasági kérdésekben, úgy gondolkodunk, hogy minél több a beruházás egy országban, annál nagyobb a bizalom az ország iránt" - fogalmazott.

"Hogyha ezen a reális szemüvegen keresztül nézzük a dolgot, akkor örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt évek európai és globális gazdasági kihívásai nemhogy nem tudták megingatni a nemzetközi beruházói bizalmat Magyarország iránt, hanem az folyamatosan javult" - fűzte hozzá.



A beruházásokért zajló "egyre drámaibb küzdelmet" értékelve üdvözölte, hogy idén is meg fog dőlni a beruházási rekord, ami szavai szerint Európa legalacsonyabb adóinak, a jó infrastruktúrának és a kiváló munkaerőnek köszönhető.



Méltatta Kelet-Magyarország utóbbi évekbeli "elképesztő fejlődését" is, és kiemelte, hogy mára kemény munkával sikerült kiegyensúlyozni hazánk tőkevonzó képességét. Példaként említette azt is, hogy Nyíregyházán 2014 óta 18 olyan nagyberuházói döntés született, amelyet a kormány anyagilag is támogatott.



A miniszter elmondta, hogy a dán vállalatok fontos szerepet játszanak hazánkban, a húsz legnagyobb beruházói közösség között vannak. A kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly 16 százalékkal bővült, és idén is 10 százalék feletti növekedést regisztráltak eddig.



Közölte, a magyar műanyagipar teljesítménye, a LEGO-nak is köszönhetően, 2022-ben, 15 százalékos növekedést követően elérte a 3600 milliárd forintot, és a lendület a jelek szerint kitart.



A LEGO-csoport tájékoztatása szerint az új csarnokok építése 2024-ben kezdődik, további csomagoló-, és raktárterületekkel, adminisztratív épületekkel és egyéb létesítményekkel 30 ezer négyzetméternyi új épületettel növelik meg a gyárat. A beruházással csaknem harmadával nő az itt gyártott LEGO-készletek mennyisége.



A 2014-ben átadott nyíregyházi gyárépületet - amely eredetileg 120 ezer négyzetméteres létesítmény volt - az elmúlt években lépésről lépésre bővítették, és mára elérte a 232 ezer négyzetmétert, 2025-re pedig 262 ezer négyzetméterre nő. A világon működő öt gyáruk közül háromban végzik a LEGO-gyártás teljes folyamatát - a nyíregyházi üzem is ilyen.



A gyárbővítés célja a LEGO-csoport fenntarthatósági törekvéseinek támogatása is, hogy 2032-ig 37 százalékkal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátását. A felhasznált energia egy részét saját tulajdonú új napelemparkokkal fedezik majd, a közeljövőben megvizsgálják a geotermikus fűtési energia használatának lehetőségét is.



A nyilvános cégadatok szerint a kft. nettó árbevétele 2022-ben meghaladta a 74,6 milliárd forintot az előző évi 55,8 milliárd után, adózott eredménye 2,5 milliárd forintra nőtt 1,9 milliárd forintról.