Mezőgazdaság

A magyar pálinka is bekerült az EU-ban és Japánban is oltalom alatt álló földrajzi jelzések jegyzékébe

Az Európai Unió és Japán között létrejött gazdasági partnerségi megállapodás keretében további 42 uniós és japán termék került be a mindkét térségben oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) jegyzékébe, a listán a magyar pálinka megnevezés is szerepel - közölte az Európai Bizottság szerdán.



A brüsszeli közlemény szerint ez a harmadik alkalom, hogy a Japánban és az EU-ban is oltalom alatt álló földrajzi jelzések jegyzékét bővítik, miután 2021 februárjában 56 földrajzi jelzéssel, majd 2022 februárjában további 56 termékkel bővült a lista.



Az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodás - mely 2019. február 1-jén lépett hatályba - agrár-élelmiszeri termékek megnevezéseit védi az utánzás és jogtalan névhasználat ellen mindkét térségben. A megállapodás kölcsönös kereskedelmi hasznot hoz a felek számára, és gazdag kulináris és kulturális hagyományokkal rendelkező régiók autentikus termékeit ismerteti meg a fogyasztókkal - írták.



Az EU és Japán megállapodott abban is, hogy ez év végéig további 6 földrajzi jelzést adnak a listához Japán részéről, majd 2025-ben döntenek az oltalom alatt álló földrajzi jelzések listájának újabb bővítéséről.



A közlemény szerint Japán az EU-ban termelt agrár-élelmiszerek exportjának ötödik legnagyobb piaca. Az EU által Japánba exportált fő termékek közé a sertéshús, valamint a borok és más szeszes italok, a szivarok és a cigaretták, a sajtok, a csokoládé és más édességek, illetve egyéb feldolgozott mezőgazdasági termékek tartoznak. Az EU elsősorban leveseket és szószokat, növényi termékeket, valamint élelmiszeralapanyagként használt gabonakészítményeket importál a távol-keleti országból - tájékoztatott az Európai Bizottság.