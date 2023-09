Világgazdaság

Az Egyesült Államokban 2000 óta a legmagasabbra emelkedett a 30 éves jelzáloghitelek kamata

Az Egyesült Államokban csaknem 23 éves új csúcsra emelkedett a 30 éves jelzáloghitelek kamata a szeptember 22-ével záródott héten az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetségének (Mortgage Bankers Association of America - MBA) szerdán ismertetett kimutatása szerint.



Az MBA honlapján szereplő adatok szerint a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata az előző heti, szintén csaknem 23 éves rekordot jelentő 7,31 százalékról 10 bázisponttal, 7,41 százalékra, 2000 decembere óta a legmagasabbra emelkedett.



Egy évvel korábban jóval alacsonyabban, 6,52 százalékon állt a 30 éves lejáratú fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata az Egyesült Államokban.



Ugyancsak szerdán ismertették, hogy a múlt héten 1,3 százalékkal csökkent a jelzáloghitel-igénylések száma az Egyesült Államokban. Egy héttel korábban 5,4 százalékos, június közepe óta a legnagyobb mértékű emelkedést regisztrálták. Éves összehasonlításban 25,5 százalékkal esett a jelzáloghitel-igénylések száma a múlt héten az Egyesült Államokban.



Az MBA szezonálisan kiigazított adatai szerint a múlt héten 0,9 százalékkal csökkent a lakáshitel-refinanszírozási kérelmek száma az előző héthez képest az Egyesült Államokban. A lakáshitel-refinanszírozási kérelmek száma 21 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel ezelőtt ugyanezen a héten.



A potenciális vevők továbbra is magasabb árakkal és korlátozott eladó lakáskínálattal szembesülnek, emiatt még nagyobb kihívást jelent a lakásvásárlás a jelenlegi kamatkörnyezetben - fogalmazott Joel Kan, az MBA vezető közgazdásza.



A már meglévő jelzáloghitellel rendelkező lakástulajdonosok túlnyomó többsége még a kamatok emelkedése előtt vett fel hitelt, ami a magas kamatkörnyezetben hátráltatja a refinanszírozási tevékenységet is. Ez a dinamika szintén hozzájárul a szűkös lakáskínálathoz, mert visszaveti a költözési kedvet.