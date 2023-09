Gazdaság

GFM: egy év alatt 74 ezer forinttal nőtt a bruttó kereset

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023 júliusában 559 100 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset, így egy év alatt 74 ezer forinttal, azaz 15,2 százalékkal nőtt az átlagbér - emelte ki a legfrissebb statisztikai jelentéshez fűzött hétfői kommentárjában a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).



Ezzel a dollárbaloldal kormányzásához képest már több mint 356 ezer forinttal magasabbak az átlagos fizetések, a minimálbér, a garantált bérminimum és az átlagbér is gyakorlatilag megháromszorozódott - közölték.



A GFM hangsúlyozta: júliusban a reálbérek mindössze 2 százalékkal csökkentek annak köszönhetően, hogy a kormány szankciós infláció elleni küzdelme egyre látványosabban érhető tetten az adatokban: az olyan célzott intézkedések, mint a kötelező akciózás vagy az online árfigyelő rendszer először letörték és jelentősen csökkentették a szankciós inflációt.



A kormány célja változatlan, év végére egy számjegyűre fogja csökkenteni a háború és az elhibázott szankciók miatti inflációt, ennek érdekében fellép az árspekuláns multik indokolatlan áremeléseivel és trükközésével szemben is - erősítette meg a GFM.



A reálkeresetek alakulása 2022 szeptembere óta a legkedvezőbb eredményét érte el. Az infláció csökkentésének köszönhetően egyre közelebb kerül a reálkereseti fordulat, így a reálbérek csökkenése augusztus-szeptemberben megállhat, majd újraindulhat a fizetések vásárlóerejének növekedése, mint ahogy az az elmúlt években már megszokottá vált. Mindez hozzájárulhat a fogyasztás, valamint ezáltal a gazdasági növekedés helyreállításához is - vélekedett a GFM.