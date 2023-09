Gazdaság

Megtévesztő kiskapu volt az Árfigyelőben - most bezárták

Az online Árfigyelő rendszer mostantól az adott üzletlánc boltjainak 80 százalékában alkalmazott árakat veszi figyelembe a legalacsonyabb ár meghatározásához - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az Árfigyelő rendszerbe adatokat szolgáltató kiskereskedők egy része nem egységes, hanem boltonként eltérő árazást alkalmaz. Volt olyan boltlánc, amelyik csak egy-két üzletében csökkentette egyes élelmiszereknek az árát azért, hogy az online rendszerben a legolcsóbb legyen. Az Árfigyelőt létrehozó munkacsoport erre a kiskapura keresett megoldást, hogy ez a gyakorlat ne tévessze meg a fogyasztókat.



Ezáltal a nem egységesen árazó kiskereskedőknél, az egyes termékkártyákon továbbra is megtalálható lesz a "-tól -ig" jelölés, ugyanakkor mostantól a termékkártyákon a legalacsonyabb ár megjelenítésénél az adott üzletlánc boltjainak 80 százalékában alkalmazott árakat veszi figyelembe a rendszer a legalacsonyabb ár meghatározásához. Ezzel ki tudják zárni, hogy egyes kiskerekedők csak egy-két boltjukban csökkentve egy termék árát megtévesztő módon a legalacsonyabb árat kínáló boltláncként jelenjenek meg az adott termékkategóriában.



További újítás, hogy mostantól az egyes termékkártyákon az is olvasható, hogy az adott termék az azt forgalmazó kiskereskedő pontosan hány boltjában érhető el az adott napon, az akciós termékeket pedig a vásárlókat tájékoztató "%" jel mutatja meg a termékkártyákon.



A GVH és az Árfigyelőt létrehozó munkacsoport folyamatosan dolgozik a további funkcionális fejlesztéseken, hamarosan élesedik a térképes boltszűrő, amivel lehetőség lesz csak a környékbeli boltok termékeire szűrni, illetve a tervek között szerepel az Árfigyelő hivatalos mobilapplikációjának kifejlesztése is. Ősszel pedig a termékkategóriák bővítése is várható.



Cél, hogy az online Árfigyelő használatával a vásárlók pénzt és időt spórolhassanak meg, illetve a rendszer a lehető legnagyobb mértékben járuljon hozzá az árak csökkentéséhez, ezáltal az élelmiszerinfláció letöréséhez - olvasható a GVH közleményében.