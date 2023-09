Gazdaság-bűnügy

Elítéltek két vádlottat a Quaestor-ügyhöz kapcsolódóan

Nem jogerősen elítélt a Fővárosi Törvényszék két vádlottat a Quaestor-ügyhöz kapcsolódó közokirat-hamisítás ügyben - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint az egyik vádlott, a Quaestor cégcsoport egyik tulajdonosa a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. és a Quaestor Invest Kft. képviseletét a valós irányítás tényleges átadása nélkül, színleg más személyre ruházta át. A stróman vállalta, hogy ügyvezetőként és vezérigazgatóként jegyezzék be a közhiteles cégnyilvántartásba, noha ehhez nem volt képzettsége, és büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt, így a tisztsége létre sem jöhetett volna.



A Fővárosi Főügyészség a két férfival szemben közokirat-hamisítás bűntette, valamint annak kísérlete miatt nyújtott be vádiratot. A bejegyzett képviselőt hamis magánokirat felhasználásával is megvádolták.



A cégtulajdonost 250 óra közérdekű munkára, a strómant 1 év, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.



Az ügyészség a tulajdonossal szemben felfüggesztett, társa ellen végrehajtandó börtönbüntetésért fellebbezett - olvasható a közleményben.