Gazdaság

Horvátországban életbe lépett egyes alapvető élelmiszerek árának korlátozása

A horvát kormány legújabb intézkedéscsomagja nyomán, amelyet a megélhetési költségek emelkedése okozta válság enyhítésére dolgozott ki, éjféltől életbe lépett egyes alapvető élelmiszerek árának korlátozása - közölte az Index.hr horvát internetes hírportál hétfőn. Az érintett termékek külön címkével lesznek ellátva, így könnyen felismerhetők lesznek.



Az ársapka 30 harminc árucikket érint, többségében élelmiszereket. A napraforgóolaj, a tej, a liszt, a cukor, az egész csirke és a darált sertéshús esetében az előző, még márciusban elfogadott árkorlátozások maradnak érvényben.



Az új termékek között olcsóbb lesz a tejcsokoládé, a joghurt, a gouda sajt, a rizs, a spagetti tészta, a tojás, valamint egyes hústermékek, továbbá a burgonya, a sárgarépa és a bab. De korlátozták a WC papír, a tusfürdő, a fogkrém, a pelenka és az intimbetét árát is. A teljes kosár értéke most 24 euróval lesz olcsóbb.



A zágrábi kormány a múlt héten tárgyalásokat folytatott a legnagyobb horvát kereskedelmi láncok képviselővel is, amelyek közül egyesek ígéretet tettek arra, hogy az év végéig további 300 és 1000 közötti termék árát állítják vissza a tavaly december 31-ei szintre.