Gazdaság

GFM: szeptemberben 34 termékkategóriában csökkent az árfigyelőben megfigyelt élelmiszerek átlagára

Már két és fél hónapja működik az árfigyelő rendszer, amely a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szakmai együttműködésével jött létre az infláció letörése és a családok megvédése érdekében - emlékeztetett pénteki közleményében a minisztérium.



Az online platform jelenleg 62 élelmiszer termékcsoport esetében teszi lehetővé a fogyasztói árak összehasonlítását, ezzel segítve a vásárlói döntéseket és ösztönözve a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban.



Az árfigyelő hatékony eszköznek bizonyul az árak letörésében, ugyanis az indulása óta a 62 termékkategóriából 54 termékkategóriában, átlagosan 6,8 százalékkal csökkentek az átlagárak. Július eleje óta az árak csökkenésének több mint 0,5 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve mintegy 1,8 százalékpontos élelmiszerinfláció csökkentő hatása lehetett a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve - közölték.



A platform indulása óta számos élelmiszer ára (fokhagyma, kelkáposzta, tojás, zöldpaprika, spagetti) 20 százalékot meghaladó, illetve 15 százalék feletti mértékben (rétesliszt, alma, fejes káposzta, finomliszt, csemegeuborka) csökkent. A zöldségek árának átlagos csökkenése 14 százalék, a gyümölcsöké pedig közel 10 százalék volt az elmúlt két és fél hónap alatt. A kenyerek és a tejtermékek átlagosan 8-9 százalékkal, a margarinok pedig több mint 11 százalékkal lettek olcsóbbak az árverseny hatására. A húsok közül leginkább a pulykamellfilé és a csirkeszárny árai mérséklődtek, 10 százalék körüli mértékben, ugyanakkor a csirkecomb 6 százalékkal és a sertéskaraj is közel 4 százalékkal olcsóbb, mint július elején volt.



A tárca ismertetése szerint szeptember eleje óta az átlagárak 34 termékkategóriában tovább mérséklődtek. Az elmúlt két hét leforgása alatt a legnagyobb mértékben a csemegeuborka és a finomliszt ára csökkent, több mint 7 százalékkal. A fejes káposzta, a körte, a narancs és a banán ára 5 százalékot meghaladó mértékben mérséklődött, illetve a vajkrém, a csemegekukorica-konzerv és a vaj átlagárai is 4 százalékkal csökkentek.



Az árak csökkenését a kormányzat által június 1-jétől elindított, illetve augusztus 1-jével kibővített kötelező akciózás is támogatta - emelték ki.



Hozzátették, hogy a látogatottsági adatok alapján az online platform továbbra is népszerű, ugyanis már több mint 1,2 millió látogatója volt, illetve az új felhasználóbarát funkcióknak köszönhetően a látogatók egyre több időt töltenek el az oldalon. A szabadszavas keresések száma megközelíti a 670 ezret, amelyek során szeptemberben legtöbbször a csirkemell, cukor, tej, tojás és sajt szavakra kerestek az árfigyelőt felkeresők.

Augusztus végén egy többfunkciós, szabadon összeállítható és megosztható bevásárlólistával bővült az árfigyelő rendszer, amely a korábbinál még nagyobb segítséget nyújt a fogyasztóknak a vásárlási döntéseik meghozatalában termékkosaruk értékének napi szintű követésének lehetőségével. A legújabb funkciónak köszönhetően az üzletek árainak egyszerűbb összehasonlíthatósága további versenyre ösztönözheti a kereskedelmi láncokat, ezzel hozzájárulva az infláció letöréséhez - áll a GFM közleményében.